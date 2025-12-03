人禍釀慘劇！涉關閉宏福苑警鈴害命 港警拘捕6名消防維修人員

香港警方公布大埔宏福苑大火後內部慘況，單位內滿目瘡痍，牆面嚴重剝落、物品燒成灰燼，景象駭人。（路透）

香港大埔宏福苑世紀惡火發生第八天，災情慘重程度持續刷新紀錄。香港警方週三（3日）證實，死亡人數已攀升至159人，罹難者年齡最小僅1歲。隨著調查深入，更多人為疏失被揭露：警方再拘捕6名消防裝置承辦商人員，指控他們在維修期間涉嫌關閉火警鐘系統，卻向消防處做出虛假陳述，導致大火發生時警報系統失靈，許多住戶在睡夢中或毫無防備下葬身火海。

警鈴失靈害命 承辦商涉虛假陳述

綜合港媒與美聯社報導，這場奪命大火除了因易燃的竹棚與不合格防護網外，「警鈴沒響」更是造成大量傷亡的關鍵。警方調查發現，負責大樓消防裝置維修的承辦商人員，涉嫌在工程期間關閉火警鐘系統，卻向消防處訛稱系統運作正常。警方3日以涉嫌「誤殺」及「作出虛假陳述」等罪名，拘捕了6名涉案人員。

截至3日下午，這場災難已造成159人死亡，其中140具遺體已初步辨認身分。死者名單令人鼻酸，包括一名年僅1歲的幼兒與一名97歲長者，顯示火災對行動不便的老弱婦孺造成毀滅性打擊。此外，罹難者還包括10名外籍移工（9名印尼籍、1名菲律賓籍）以及一名英勇殉職的消防員。目前仍有31人失聯，家屬焦急等待。

遺體燒成灰燼 現場發現疑似人骨

香港警務處處長周一鳴表示，警方「災難遇害者辨認組」（DVIU）已完成受波及的7座大廈內部搜索。然而，由於火勢過於猛烈，部分遺體已燒成灰燼，甚至在現場發現多塊疑似人骨，仍需法醫進一步透過DNA檢測來確認是否屬於人類，因此不排除死亡人數可能還會向上修正。

這場大火發生在正進行外牆維修的宏福苑，大樓外部被竹棚與綠色尼龍網包覆。調查顯示，承建商使用了未達防火標準的防護網與易燃的發泡膠板，導致火勢在短時間內失控蔓延。

