獲川普特赦 宏都拉斯前總統葉南德茲暫不打算返國

宏都拉斯前總統葉南德茲的妻子賈西亞說，葉南德茲暫時沒有返回宏都拉斯的打算。（法新社）

原先在美國監獄服刑的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）上月28日獲得美國總統川普（Donald Trump）特赦，得以重返自由之身，不過他的妻子賈西亞（Ana Garcia）透露，葉南德茲暫無打算返回宏都拉斯，也無意踏足政治圈。

《法新社》報導，賈西亞在家中受訪時首先對川普表達了感謝，聲稱川普的赦免終結了前總統拜登（Joe Biden）時代對她丈夫的「不公」判決。

請繼續往下閱讀...

關於葉南德茲出獄之後的計畫，賈西亞說，也許他們倆人會回去當律師，「他沒有回到公眾領域或政治生活的想法，而是想過私人生活，讓我們能有屬於家庭的時間，回到我們的專業領域。」

賈西亞補充說，葉南德茲暫時沒有返回宏都拉斯的計畫，「由於不安全性、針對他人身安全的威脅，還有這個政府對他的持續仇恨性言論，他的處境並不好受。」

賈西亞還提到，雖然他的丈夫有寫信給川普，但赦免令依舊是一份驚喜，「我們沒料到會有回應。我不清楚特赦是怎麼來的，但川普總統用這種方式表達了他的想法，我很感激他為我丈夫所做的一切，為我們在面對糟糕透頂的不公正時帶來了正義。」

