最萌矮子！德國迷你馬破金氏世界紀錄 還有這療癒神技

恭喜恭喜！德國迷你馬普姆可（Pumuckel）成功獲《金氏世界紀錄》認證，成為「全球最矮的雄性馬匹」。普姆可俏皮外型與討喜性格馬上引起網友熱烈討論。

《金氏世界紀錄》 指出，迷你馬普姆可從小在德國長大，以4公分之差的身高打敗來自波蘭的前紀錄保持者，56.7公分高的「蹦倍兒（Bombel）」，成為世界上目前已知的「最矮雄馬」。雖然普姆可身高（肩高）只有52.6公分，但牠絕對有展現出比自己體型還要大10倍的自信心與氣魄。

普姆可的主人魏德曼（Carola Weidemann）說，當時是她的朋友將普姆可介紹給她，「我開車過去看一眼，真是大吃一驚。我以前從未見過這麼小的馬。」

她還補充，2020年10月領養普姆可，「牠那時候只有5個月大，信不信由你，牠只有47公分高，而且我想牠的體重應該甚至不到20公斤。」但她解釋，並沒有刻意對牠使用非常規的培育方法，她認為，牠天生的嬌小體型可能就是象徵著「大自然的奇特之處」。

值得一提的是，除了擁有引人注目的外形，普姆可也是一匹厲害且訓練有素的「治療馬」。牠經常拜訪療養院、臨終關懷中心、學校和身心障礙機構。魏德曼說，「牠喜歡自己成為眾人矚目的焦點。」牠還最愛被孩子撓癢癢和擁抱，就算與小動物相處，也都會表現得相當溫柔。為了獎勵牠所有的辛勤付出，她也會賞牠愛吃的胡蘿蔔和蘋果。

