    國際

    力挺高市早苗「台灣有事」 麻生太郎：中國被說幾句剛好而已

    2025/12/03 20:34 駐日特派員林翠儀／東京3日報導
    日本首相高市早苗在國會答辯提到「台灣有事」引發中國跳腳，自民黨副總裁麻生太郎今天首次在公開場合表示「中國自己說了一堆，就被說幾句也是剛好而已」，表明了他對高市支持的立場。（資料照）

    日本首相高市早苗在國會答辯提到「台灣有事」引發中國跳腳，自民黨副總裁麻生太郎今天首次在公開場合表示「中國自己說了一堆，就被說幾句也是剛好而已」，表明了他對高市支持的立場。（資料照）

    日本首相高市早苗在國會答辯提到「台灣有事」引發中國跳腳，並對高市發動各種攻擊，自民黨副總裁麻生太郎今天首次在公開場合對此發表評論，他表示「中國自己說了一堆，就被說幾句也是剛好而已」，表明了他對高市支持的立場。

    綜合日媒報導，麻生派今天在東京都內舉行聯誼活動，麻生認為，高市首相關於台灣有事的國會答辯「沒問題」，他在會上表示，「只是把以往政府立場具體說明而已，有什麼不好？」他還覺得，高市首相能以這樣的態度面對，很值得令人高興。

    麻生並指出，中國自己說了一堆，就被說幾句也是剛好而已；而且他認為到目前為止，這件事也並未演變成什麼大問題。

    麻生也提及高市是日本首位女性首相，「這正是自民黨更新、改變的象徵。支持率也非常高。」

    此外，報導指出，麻生太郎在2024年1月也曾表示，如果發生「台灣有事」，日本政府可能判斷為可行使集體自衛權的「存立危機事態」。

