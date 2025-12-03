「我妻子在裡面！」宏福苑大火1照片傳遍全球 成悲劇象徵

11月26日香港宏福苑大火當天，社區居民黃先生在火場旁哭喊妻子仍受困其中的畫面傳遍全球，成為這場重大悲劇最令人心痛的縮影。（路透）

這張照片在香港大埔宏福苑大火事發第一時間傳遍世界，曾獲紐約時報、華盛頓郵報與美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）等媒體選用，堪稱宏福苑致命悲劇的縮影與象徵，有網友甚至因其畫面過於生動逼真，一度懷疑照片是AI生成的。

宏福苑大火事發1週後，截至2日，在照片中面對陷入火海的大樓泣訴愛妻還受困其中的黃先生（Wong），迄今仍不知道妻子人在何處。

71歲、只願意透露姓氏的宏福苑居民黃先生，向來與妻子輪流接送孫女，11月26日剛好輪到他了；在那個天氣晴朗還吹著微風的秋日午後，黃先生才離家不久，就發現社區有1棟樓失火；等他匆忙趕回家時，他與妻子所住的那棟樓的中間樓層，已陷入火海。

「我妻子在裡面！」他指著無情吞噬大樓的火焰邊呼喊道。至少奪走156條人命的宏福苑大火事發1週後，名列30名失蹤人口之一的黃妻，依然下落不明。

黃先生在失火大樓前高舉雙臂痛苦呼喊的一系列照片，堪稱這場香港近80年來最致命火災的標誌性縮影，並透過曾獲普立茲獎肯定的路透攝影記者蕭文超（Tyrone Siu）的鏡頭紀錄下來。

蕭文超說，他在大火發生後約1小時來到現場附近，就看到極度悲慟的黃先生揮舞雙臂；針對自己的拍攝的照片傳遍各地，蕭文超說，這張照片不言自明，「無論你來自世上何處，都能感受到黃先生的無助與痛苦。」

一如其父，黃先生的兒子（下稱小黃先生）也不願透露全名；他說其父起初自然無法接受這一切，但看著火勢，以及根據建物受損情況，父親「心裡明白」自己的妻子怕是凶多吉少。

根據小黃先生，雙親在失火後曾短暫通電話講了約1分鐘，但通話結束後不久母親就失聯了；其父退休前是建築維修工頭與有證水電工，擔心社區外牆翻新工程安全堪虞，還拆掉封窗的易燃保麗龍板改用阻燃的塑膠薄膜，也常對鷹架外的綠色防護網子噴水。

小黃先生說：「儘管他早知道有風險，但無論他曾做了什麼（補救），都無法改變既成事實。」

11月26日午後，黃先生在蕭文超拍完照後滯留原地面對吞噬家園的大火，期間一度癱倒在人行道上；入夜後，1名員警為黃先生拿來1張藍色塑膠凳。「我會去找妳的，」黃先生抬頭望著家的方向，如此喃喃自語地對妻子說。

11月26日，宏福苑居民黃先生對著陷入火海的自家公寓大樓高舉雙臂。（路透）

11月26日，宏福苑居民黃先生在火場附近靠著欄杆哭喊。（路透）

11月26日，宏福苑居民黃先生一度激動到癱坐在地。（路透）

華盛頓郵報在宏福苑大火事發當天曾選用路透攝影記者蕭文超拍攝照片，畫面顯示宏福苑居民黃先生在失火大樓前情緒激動。（圖截取自網路）

