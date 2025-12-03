為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    噁！雞翅掉地上變「在地美食」 外送員徒手裝回還舔手指

    2025/12/03 22:20 即時新聞／綜合報導
    美國外送員交付餐點時，有塊雞翅掉在地上，他竟徒手撿起塞回餐盒。示意圖，非當事照。（路透）

    美國外送員交付餐點時，有塊雞翅掉在地上，他竟徒手撿起塞回餐盒。示意圖，非當事照。（路透）

    美國外送平台DoorDash爆出食安事件。外送員交付餐點時，不慎掉落一盒雞翅，有根雞翅掉在地上，他竟徒手撿起塞回餐盒，事後也沒有告知顧客，但整個過程被住戶門口的監視器拍下。

    紐約郵報》報導，佛羅里達州奧蘭治帕克的居民布朗（Trena Brown）透過DoorDash訂餐，順利拿到外送。不過，事後查看門口監視器畫面，意外發現外送員抵達後，從保溫袋取出餐點時，有盒雞翅不慎滑落，摔在門口，其中一根雞翅掉在地上。

    外送員撿起餐盒後，用手將掉在地上的雞翅裝回盒內，還以腳尖試圖抹卓地上的醬汁痕跡。更令人傻眼的是，他收拾完後若無其事地離開，還邊走邊舔手上的醬汁，全程沒有任何清潔動作，也沒有告知顧客。布朗說，若不是監視器拍下全程，她的家人根本不會知道食物曾掉在地上。

    事後，布朗呼籲DoorDash應加強外送員的教育與管理，若無法維持基本的衛生標準，就不應從事這份工作。她也坦言，事件發生後就不敢再訂外送。DoorDash則發表聲明，承認外送員的行為「不符公司標準」，已提出警告並展開調查，公司承諾檢討流程，避免類似情況再度發生。

