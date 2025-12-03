為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    替代日本！中國宣布公民赴柬埔寨免簽 中國網崩潰：誰愛去誰去

    2025/12/03 18:38 即時新聞／綜合報導
    柬埔寨政府已經同意對中國公民試行免簽政策，在4個月的試行期間，中國公民無須簽證、繳費，填寫電子卡就可入境。圖為柬埔寨金邊湄公河。（歐新社）

    柬埔寨政府已經同意對中國公民試行免簽政策，在4個月的試行期間，中國公民無須簽證、繳費，填寫電子卡就可入境。圖為柬埔寨金邊湄公河。（歐新社）

    中日關係緊張之際，中國今日宣布，柬埔寨政府已經同意對中國公民試行免簽政策，在4個月的試行期間，中國公民無須簽證、繳費，填寫電子卡就可入境。相關新聞傳出後，引發中國網友熱議。由於柬埔寨詐騙園區駭人事件頻傳，不少網友嚇得大喊：「先不用，謝謝」、「誰愛去誰去，我不去！」

    根據中國《新華網》等官媒報導，柬埔寨政府今（2）日發布官方文件指出，將在2026年6月15日至10月15日，對中國公民試辦免簽證政策。報導指出，柬埔寨政府同意對從中國前往柬埔寨的公民試辦免簽，每次入境允許停留14天。在這4個月的試辦期間內，中國公民不必申請簽證，也不需支付任何費用，僅需填寫電子入境卡即可入境，並可多次進出柬埔寨。

    消息傳出後，立刻在微博、百度引發熱議，中國網友紛紛表示：「看來電詐集團缺人很嚴重呀」、「送腰子過去？」、「真的是誰愛去誰去」、「只想去日韓灣」、「有相當大機會體驗一下真實戰爭場面的樂趣」、「那地方現在真有人去嗎？那得是多大膽子啊，太不把自己小命當回事了吧」、「香港澳門都沒隨便去呢。」

    也有微博「博主」直接表示：「有些免簽的地方充滿驚喜；有些免簽的地方充滿驚嚇。度假和度劫的差別還是挺大的。」

    不過，根據柬埔寨旅遊部表示，統計數據顯示，今年1月至10月，柬埔寨共吸引了約100萬人次的中國遊客。

