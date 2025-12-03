北約再砸313億買美製武器挺烏 魯比歐竟缺席 歐洲憂「被晾一邊」

北約外長會議3日在布魯塞爾舉行，秘書長呂特強調需確保烏克蘭處於強勢地位。（美聯社）

在美國川普政府積極推動俄烏和平談判之際，北約盟國3日在布魯塞爾集會，決定強化對烏克蘭的支援。德國、波蘭等5國承諾將投入約10億美元（約新台幣313億元）購買美製武器支援烏克蘭，以確保基輔在談判中擁有足夠籌碼。然而，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）缺席此次關鍵會議，引發歐洲擔憂在和平進程中被排除在外。

據《法新社》報導，德國、波蘭、挪威、荷蘭與加拿大宣布，將共同注資約10億美元，專門用於採購美國製造的軍備並轉交給基輔。挪威外長艾德（Espen Barth Eide）強調：「烏克蘭需要保持強大，而我們作為歷史上最成功的軍事聯盟，需要保持堅定。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）指出，雖然和平談判正在進行，但沒人知道何時會結束，「我們必須確保在談判期間，烏克蘭處於最強勢的地位以維持戰鬥。」

值得注意的是，當北約32國外長齊聚討論戰局時，美國最高外交官、國務卿魯比歐並未出席，僅指派副手參加。報導分析，川普政府正試圖主導結束戰爭的進程，日前才派遣特使赴莫斯科與俄羅斯總統普廷進行長達5小時的會談，但似乎未取得重大突破。魯比歐的缺席，加深了歐洲盟友對於在川普的和平計畫中被「晾在一邊」（left on the sidelines）的擔憂。

英外相嗆普廷：停止虛張聲勢

多位北約外長認為，普廷目前似乎無意做出任何實質讓步，甚至宣稱「已準備好與歐洲開戰」。對此，英國外交大臣庫柏（Yvette Cooper）反擊道：「普廷總統應該結束虛張聲勢（bluster）和流血，準備好回到談判桌。」

芬蘭外長瓦爾托寧（Elina Valtonen）也表示，這只是俄羅斯用來恐嚇西方的修辭，「我們不應太過當真。」她強調，北約與歐洲擁有強大能力，且戰力與日俱增。

