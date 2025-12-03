毫不掩飾種族歧視 川普：索馬利亞移民是「垃圾」別待在美國

明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪，遭美國總統川普侮辱是「垃圾」。（美聯社檔案照）

紐約時報報導，美國總統川普2日對來自東非國家索馬利亞的移民發表長篇仇外言論，直呼其為「垃圾」（garbage）以及不希望這些人待在美國。

川普過去也曾數度發言侮辱黑人、特別是非洲人，然其此番開嗆時毫不掩飾地流露種族歧視與偏見，著實令人震驚咋舌。

川普是在將對美國中西部明尼蘇達州的明尼阿波利斯─聖保羅（Minneapolis-St. Paul）地區的索馬利亞人展開新的掃蕩移民行動時，發表上述言論。

「有些人就只會抱怨，」川普在這場白宮內閣會議接近尾聲時說。根據紐時報導，川普在會中看似不時與瞌睡蟲奮戰，但當討論話題轉向移民問題，川普看似精神為之一振，並出言開嗆。

「當他們來自地獄，除了抱怨發牢騷啥也不幹，我們不要他們待在我們的國家。讓他們從哪來就回哪去，自己搞定」，川普補充道，副總統范斯則在旁拍桌以示鼓勵。

川普還說，索馬利亞「臭得要命，我們不要他們待在我們的國家」，他並稱明尼蘇達州的民主黨籍聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar）是「垃圾」。歐瑪最初是以索馬利亞難民身分赴美，25年前成為美國公民。

川普表示，美國必須做出選擇，但若「我們繼續讓垃圾進入我們的國家就是走錯路…她（指歐瑪）是垃圾。她的朋友也是垃圾。這些人根本不工作。這些人才不會說，『走吧，來吧，讓我們把這裡變得更好。』」

川普在政壇崛起期間曾多次對若干國家口出惡言，包括首度執政時質問美國為何要接納來自海地與非洲國家、而非挪威之類國家的移民，還以「屎爛國家」（shithole countries）來形容海地、薩爾瓦多與非洲各國。但川普長期把砲火對準在美國的索馬利亞人，特別是歐瑪。

歐瑪在這場內閣會議結束後不久發文說，川普對她有著「令人毛骨悚然的迷戀」，並酸說，希望川普能獲得迫切需要的幫助。

美國總統川普（右）2日在內閣會議上開嗆索馬利亞移民，左為國務卿魯比歐。（彭博社）

