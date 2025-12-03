宏都拉斯可能與台灣復交 中國稱多項援助為宏國帶來好處

中國外交部發言人林劍宣稱，中宏建交2年多來，雙邊關係快速發展，「各領域的合作成果豐碩」。（歐新社資料照）

針對宏都拉斯可能與台灣恢復邦交，外交部長林佳龍今天表示，將持開放態度積極與宏國總統當選人洽談未來雙邊外交關係。對此，中國外交部今天提及往昔向宏國提出的多項援助方案，並宣稱為宏國人民帶來「實實在在的好處」。

宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，領先的前2名候選人曾表態可能與台復交。林佳龍今天在立法院接受聯訪表示，宏都拉斯大選正在開票，外交部密切注意。與2位對台友好的總統候選人都保持良好互動，期待台灣與宏都拉斯的關係在大選後，建立起基於平等互惠的關係。

當被問及復交可能性，林佳龍說，將持開放態度積極與總統當選人洽談未來雙邊的外交關係；與各陣營持續保持溝通聯繫管道。

據中媒環球網，中國外交部下午舉行例行記者會。路透記者提問，1名台灣官員今天上午稱，台方期待與宏都拉斯重新建立外交關係，並且已經與2名候選人保持接觸，中方對此有何評論？

中國外交部發言人林劍宣稱，「一個中國」原則是中宏關係的政治基礎和根本前提。中宏建交2年多來，雙邊關係快速發展，「各領域的合作成果豐碩」，中方援建的農業技術學校已順利竣工，「兩國企業簽署了逾萬噸的白蝦採購協議」，宏都拉斯的菸草進入了中國市場。

林劍還說，2024年中方自宏都拉斯進口咖啡年增14倍，中方還向宏國援助了咖啡溫室大棚及種植的工具包，就宏都拉斯颶風、洪澇等災害提供了多批次的人道主義援助，兩國的人力資源培訓、政府獎學金、旅遊等領域的合作「有力提升了宏都拉斯長遠的發展能力」。

他最後稱，這些成果「充分說明，中宏關係為宏都拉斯人民帶來了實實在在的好處，符合兩國和兩國人民根本和長遠利益」；而「台獨分裂活動逆歷史潮流，注定是絕路一條」。

