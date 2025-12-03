黎智英獄中慘況曝光！牙爛指甲脫落 78歲生日前夕兒女淚訴

香港壹傳媒創辦人黎智英被關押近4年，子女透露其健康狀況嚴重惡化，出現牙齒腐爛與指甲脫落等症狀。（美聯社檔案照）

香港壹傳媒創辦人黎智英即將在下週一（8日）迎來78歲生日，他獄中處境卻令人心驚。黎智英的子女近日接受外媒訪問時透露，父親的健康狀況正急劇惡化，不僅體重暴跌、牙齒腐爛，甚至出現指甲變色脫落的駭人症狀。隨著涉及《香港國安法》案件的審判程序推進，家屬擔憂患有糖尿病的黎智英恐無法撐過漫長刑期。

據《法新社》報導，黎智英的女兒黎采（Claire Lai）數月前探視父親後離開香港。她目前正在華盛頓尋求國際支持，她受訪時描述了父親的慘狀：「他明顯消瘦了非常多，比以前虛弱許多。」黎采更透露細節：「他的指甲在脫落前會變成紫色、灰色甚至綠色，牙齒也開始腐爛。」

黎智英2020年底被捕後，長期被關押在戒備森嚴監獄中。家屬指出，患有糖尿病的黎智英被安排在「單獨囚禁」的環境，牢房內沒有空調，夏季時室內溫度甚至可飆升至攝氏44度，生存環境極為惡劣。

連咖哩醬都刁難 禁領聖體折磨意志

除了身體上的病痛，獄方似乎也試圖在精神上擊垮這位民主派大亨。黎采說，父親是虔誠的天主教徒，獄警卻拒絕讓他領受聖體（Communion）。此外，獄方還會透過微小的手段來打擊他的士氣，例如得知他喜歡吃咖哩醬，「原本可以多給一點，結果變成完全不給咖哩醬」。黎采感嘆：「就是這些極其瑣碎的小事，試圖讓他崩潰。」

面臨變相終身監禁 籲川普出手營救

黎智英因被控串謀勾結外國勢力等罪名，面臨至少15年的刑期。考量到他的高齡，這實際上等同於「死刑」。他的兒子黎崇恩（Sebastien Lai）呼籲美國總統川普與英國首相施凱爾（Keir Starmer）持續向中國施壓。黎崇恩說：「只要兩個小時就能把我父親送上飛機離開。這是人道的事，也是正確的事。他們已經讓他經歷了地獄般的折磨。」

香港壹傳媒創辦人黎智英的兒子黎崇恩（右）與女兒黎采（左）2日在華盛頓接受法新社訪問。兄妹倆積極在國際奔走，揭露父親在獄中健康惡化慘況，呼籲美英政府伸出援手。（法新社）

