歌曲成美ICE追捕移民配樂 葛萊美小天后莎賓娜斥「噁心」

美國總統川普第二任期強化非法移民拘捕力道，移民和海關執法局（ICE）在各城市強力執法引發劇烈反彈聲浪。白宮1日發布一段ICE追捕移民影像，並用美國知名歌手、葛萊美獎得主莎賓娜（Sabrina Carpenter）歌曲「Juno」做為配樂，此舉引來本人斥責，要求政府停止使用其音樂作品。

莎賓娜在社群媒體X寫道，「這段影像邪惡且令人作嘔」、「不要再用我或我的音樂讓你們的非人道行動受益」。

對此，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）回應，「我們不會因為把危險罪犯、非法謀殺犯、強暴犯和戀童犯逐出國家而道歉。」

由於影藝娛樂圈人士立場多半與川普水火不容，已有許多藝人表態拒絕川普在活動或造勢場合使用自己的音樂，包括美流行天后碧昂絲（Beyoncé）、加拿大歌手尼爾楊（Neil Young）和搖滾樂團滾石樂團（The Rolling Stones）等。

ICE先前曾在突擊移民的影片中，使用寶可夢主題曲與作品畫面引起議論。寶可夢國際公司當時發表聲明，強調未參與該內容的創作或發布，影片中使用的智慧財產權亦未獲得許可。

