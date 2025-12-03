馬斯克曾讚「能贏獵鷹9號」！ 中國回收火箭「朱雀三號」首飛失敗

中國民營航太企業「藍箭航天」（LandSpace）開發的新型火箭「朱雀三號」首飛回收失敗。圖為該公司先前研發的「朱雀二號」火箭，於2023年12月在酒泉衛星發射中心發射升空的資料照。（路透）

中國在太空競賽中遭遇挫折。中國民營航太企業「藍箭航天」（LandSpace）寄予厚望的新一代可重複使用火箭「朱雀三號」（Zhuque-3），3日進行首次飛行試驗，最終以失敗收場。這意味著該公司暫時無法實現成為繼馬斯克（Elon Musk）的SpaceX和貝佐斯（Jeff Bezos）的藍色起源（Blue Origin）之後，全球第3家成功掌握火箭垂直回收技術企業的目標。

異常燃燒導致軟著陸失敗

據《路透》引述中國官媒《新華社》報導，朱雀三號在初步發射後，無法完成關鍵的受控著陸程序。《新華社》指出：「過程中發生異常燃燒事件，導致無法在回收台進行軟著陸。」目前回收測試宣告失敗，具體原因仍有待進一步分析與調查。

此次朱雀三號首飛失利，凸顯了開發可將火箭發射入軌後再進行回收並重複使用的技術難度極高。若中國能成功將可重複使用的軌道火箭推向市場，將能大幅加速北京在太空領域的發展，透過加快任務頻率並降低發射成本，協助中國部署龐大的衛星星系，以與SpaceX的「星鏈」（Starlink）抗衡。

值得注意的是，SpaceX執行長馬斯克今年10月才在社群平台X上公開稱讚朱雀三號的設計，甚至表示這款中國火箭「甚至可能擊敗獵鷹9號（Falcon 9）」。然而，現實顯示雙方技術鴻溝依然巨大。

SpaceX約在10年前以獵鷹9號開創了商業火箭回收的先河，徹底顛覆了依賴一次性助推器的傳統發射產業。獵鷹9號的可回收核心級讓SpaceX自2019年起能以遠超對手的速度發射星鏈衛星，並於隔年成為全球最大的衛星營運商。不過，SpaceX也是在兩次嘗試失敗後，才於2015年首次成功回收獵鷹助推器。

儘管首飛受挫，藍箭航天的進度仍領先中國國內其他競爭對手，如星際榮耀（iSpace）、星河動力（Galactic Energy）和深藍航天（Deep Blue Aerospace），這些公司目前多致力於開發較小型或成熟度較低的系統。此次測試標誌著中國企業首次嘗試運作接近獵鷹9號等級的可重複使用載具，全球火箭產業目前正競相模仿SpaceX的回收模式，試圖追趕其主導地位。

「朱雀三號」，3日在酒泉衛星發射中心進行首次試飛。圖為火箭升空瞬間，但該次任務最終因軟著陸失敗而告終。（路透）

