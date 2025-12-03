她用玻璃吸管喝飲料...2小時後「滿口鮮血」！ 醫生一看：來不及了...

近年環保意識抬頭，不少人喝飲料都會自備玻璃製的吸管。（美聯社）

隨著環保意識抬頭，許多民眾都會自備餐具，而愛喝手搖飲的台灣人，也都會另外準備環保吸管，其中就包括玻璃製的吸管。不過近日國外一名女子分享自身慘痛經驗，使用玻璃吸管後竟然「滿口鮮血」，超驚悚的經歷曝光後，吸引超過3800萬人次點閱。

來自美國的女子歐布萊恩（Breezie O’Brien）上週日（11/23）在Tiktok分享影片，畫面中可以看到她躺在病床上，影片正中間就打著「不要使用玻璃吸管」的醒目字幕。歐布萊恩表示，她最近用玻璃吸管喝飲料，喝到一半感覺喉嚨有異物滑過，低頭看了看，發現吸管邊緣出現裂口，少了一小塊玻璃，當下她有些害怕，但又覺得吞下一小塊玻璃應該沒事。

沒想到狀況開始惡化，約莫2小時後，歐布萊恩打了一個嗝，下一秒映入眼簾的景象讓她當場嚇到尖叫，只見她手上都是血，照鏡子 發現嘴裡也全是鮮血，而且越來越多，當即衝到醫院求救。歐布萊恩接著說，經過檢查，發現玻璃碎片已穿過食道，掉到胃裡面，醫生馬上安排手術要將碎片取出，怎料手術前一刻又發現碎片已離開胃部，順著蠕動到了腸道最深處，醫生見狀無奈表示「來不及手術」，只能等碎片自行排出體外。

歐布萊恩表示，這幾天她都只能在擔憂和疼痛中等待碎片自行排出，「我以後再也不會用玻璃吸管，大家也千萬不要用！」

該影片曝光至今已逾3800萬人次觀看、超過140萬人按讚，網友紛紛驚呼「解鎖新的恐懼了」、「天哪，好可怕」、「看完我也不敢再用了」、「我今天就丟掉我的玻璃吸管」。不過也有人說，「你只需要小心使用就好。我用了玻璃吸管超過10年，從來沒有發生過那種問題」、「我用這麼久都沒出過問題，小心使用就好」。

歐布萊恩分享自身慘痛經歷。（圖翻攝自Tiktok）

