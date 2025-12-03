為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    聯合國秘書長改選在即 可望選出史上首位女性秘書長

    2025/12/03 16:23 編譯張沛元／綜合報導
    爭取成為聯合國史上首位女秘書長的哥斯大黎加前副總統葛林斯潘2日受訪表示，女性不要特殊待遇，只要公平與不歧視。（路透）

    哥斯大黎加前副總統、新任聯合國秘書長熱門人選蕾貝卡．葛林斯潘（Rebeca Grynspan）表示，倘若平等戰勝歧視，聯合國終將迎來首位女性領導人。

    聯合國新任秘書長選舉程序已於上週起跑，各成員國被要求提名候選人，以便新秘書長從2027年1月1日起，接棒來自葡萄牙的現任聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。聯合國秘書長任期5年，可連任1次；古特瑞斯2017年首度出任聯合國秘書長，並已連任1次，將於明年12月底卸任。

    身為推廣和平與合作的國際機構，已有80年的歷史的聯合國不曾出現女秘書長。目前擔任聯合國貿易和發展會議（U.N. Conference on Trade and Development）秘書長的葛林斯潘認為，明明許多女性才華資格兼備，但迄今無女性擔綱聯合國秘書長，令人費解。

    除了葛林斯潘，已公開表態的聯合國秘書長候選人，還有智利前總統巴舍萊（Michelle Bachelet），以及阿根廷外交官、現任聯合國組織「國際原子能總署」（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi），其中巴舍萊也是女性。

    69歲的葛林斯潘在倫敦受訪時表示，女性並不需要特殊待遇，「我們真正要的是不歧視……倘若平等終將獲勝，我們就能達成目標。我們唯一的要求就是：平等對待。」

    除了女性擔任聯合國秘書長的呼聲日益高漲，新任秘書長據信將來自拉丁美洲；聯合國秘書長一職傳統上由各區域人選輪流擔綱，下一任秘書長理應輪到來自拉丁美洲與加勒比海地區者；目前檯面上的3位候選人，也全都來自拉美。

