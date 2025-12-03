想向北韓道歉！ 李在明：尹錫悅派無人機挑釁是錯的

南韓總統李在明3日表示，針對前任政府涉嫌派無人機挑釁北韓一事，他認為應該道歉。（歐新社）

南韓政壇爆發重大爭議，現任總統李在明3日語出驚人地表示，針對前總統尹錫悅涉嫌下令向北韓發送無人機與宣傳傳單一事，他認為南韓「應該向北韓道歉」。但他同時坦承，由於擔心此舉會被貼上「親北」標籤並引發國內意識形態對立，因此對於是否公開道歉感到猶豫。

據《法新社》報導，李在明是在尹錫悅宣布戒嚴引發短暫混亂的1週年記者會上做出上述表示。南韓檢方上月正式依「資敵罪」起訴前總統尹錫悅，指控他指示軍方讓無人機飛越平壤上空並散發反北韓傳單，企圖藉此激怒北韓做出軍事回應。

檢方指控，尹錫悅與其同夥「密謀創造條件」，企圖利用北韓的攻擊作為藉口，以國家緊急狀態為幌子宣布戒嚴，此舉不僅加劇了韓朝武裝對抗的風險，更損害了公共軍事利益。北韓去年曾聲稱已「證實」南韓軍方利用無人機在平壤上空散發傳單，當時首爾軍方對此既未承認也未否認。

面對前任政府的爭議行為，李在明在記者會上坦言：「我覺得我應該道歉，但我猶豫是否該大聲說出來。」他解釋，自己擔心一旦道歉，這件事將成為國內政治對手發動意識形態鬥爭的素材，甚至被指控為「親北（韓）勢力」。

自今年6月上任以來，李在明已採取多項措施緩解邊境緊張局勢，包括拆除邊境沿線的宣傳擴音器。

國會通過新法 禁特定區域施放氣球

為了進一步管控風險，南韓國會2日通過了一項新法案，禁止在禁航區使用無人氣球。這些氣球過去常被激進份子用來向北韓境內發送宣傳傳單。

事實上，兩韓領導人曾在2018年關係緩和時期同意「完全停止所有敵對行為」，包括散發傳單。南韓國會雖曾於2020年立法將散發傳單刑事化，但該法在2023年被憲法法院以過度限制言論自由為由裁定違憲。此次新法案的通過，顯示南韓政府試圖在維護國安與法律爭議間尋求平衡。

