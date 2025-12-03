為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    想向北韓道歉！ 李在明：尹錫悅派無人機挑釁是錯的

    2025/12/03 15:37 編譯陳成良／綜合報導
    南韓總統李在明3日表示，針對前任政府涉嫌派無人機挑釁北韓一事，他認為應該道歉。（歐新社）

    南韓總統李在明3日表示，針對前任政府涉嫌派無人機挑釁北韓一事，他認為應該道歉。（歐新社）

    南韓政壇爆發重大爭議，現任總統李在明3日語出驚人地表示，針對前總統尹錫悅涉嫌下令向北韓發送無人機與宣傳傳單一事，他認為南韓「應該向北韓道歉」。但他同時坦承，由於擔心此舉會被貼上「親北」標籤並引發國內意識形態對立，因此對於是否公開道歉感到猶豫。

    據《法新社》報導，李在明是在尹錫悅宣布戒嚴引發短暫混亂的1週年記者會上做出上述表示。南韓檢方上月正式依「資敵罪」起訴前總統尹錫悅，指控他指示軍方讓無人機飛越平壤上空並散發反北韓傳單，企圖藉此激怒北韓做出軍事回應。

    檢方指控，尹錫悅與其同夥「密謀創造條件」，企圖利用北韓的攻擊作為藉口，以國家緊急狀態為幌子宣布戒嚴，此舉不僅加劇了韓朝武裝對抗的風險，更損害了公共軍事利益。北韓去年曾聲稱已「證實」南韓軍方利用無人機在平壤上空散發傳單，當時首爾軍方對此既未承認也未否認。

    面對前任政府的爭議行為，李在明在記者會上坦言：「我覺得我應該道歉，但我猶豫是否該大聲說出來。」他解釋，自己擔心一旦道歉，這件事將成為國內政治對手發動意識形態鬥爭的素材，甚至被指控為「親北（韓）勢力」。

    自今年6月上任以來，李在明已採取多項措施緩解邊境緊張局勢，包括拆除邊境沿線的宣傳擴音器。

    國會通過新法 禁特定區域施放氣球

    為了進一步管控風險，南韓國會2日通過了一項新法案，禁止在禁航區使用無人氣球。這些氣球過去常被激進份子用來向北韓境內發送宣傳傳單。

    事實上，兩韓領導人曾在2018年關係緩和時期同意「完全停止所有敵對行為」，包括散發傳單。南韓國會雖曾於2020年立法將散發傳單刑事化，但該法在2023年被憲法法院以過度限制言論自由為由裁定違憲。此次新法案的通過，顯示南韓政府試圖在維護國安與法律爭議間尋求平衡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播