    國際

    臭到警察不敢查！惡臭運畜船成運毒新手法 歐洲18年僅抓到一艘

    2025/12/03 16:51 即時新聞／綜合報導
    販毒集團近年來以惡臭不堪的運畜船為掩護，大量將古柯鹼偷運入歐洲主要港口。示意圖，非當事照。（路透）

    販毒集團近年來以惡臭不堪的運畜船為掩護，大量將古柯鹼偷運入歐洲主要港口。示意圖，非當事照。（路透）

    歐洲正面臨新型毒品走私威脅。販毒集團近年來以惡臭不堪的運畜船為掩護，利用警方難以登船檢查以及緝毒犬被惡臭干擾無法搜索的弱點，大量將古柯鹼偷運入歐洲主要港口，形成隱蔽且快速擴張的跨國走私網絡。

    綜合外媒報導，販毒集團近年利用破舊、滿載牛隻的運畜船，悄悄將價值數十億英鎊的古柯鹼偷渡進歐洲。這些從巴西、哥倫比亞等地啟航的老舊船隻，塞滿上萬頭在惡劣環境中滯留數月的牛隻，船艙內充斥腐臭與屍體、糞便，令警方不願靠近。歐盟跨國海事執法中心指出，強烈惡臭與檢查成本極高，使這些船成為毒販的最佳掩護，就連緝毒犬也因臭味太重難以正常搜尋。

    執法人員發現，許多運畜船會在加勒比海與南美沿岸停靠時收取大量古柯鹼，並藏在飼料筒倉或船身縫隙。這些船隻表面航向黎巴嫩或埃及等牲畜管制較寬鬆的港口，實際目的地卻是歐洲主要毒品輸入口安特衛普與鹿特丹。毒販還會利用綁有GPS的浮桶將毒品丟入海中，再由快艇接駁至比利時與荷蘭，讓執法單位更難追查。

    由於登船檢查需耗費大量人力並必須卸載活畜，加上缺乏精準情資，歐洲警方18年來僅成功攔截過一艘運古柯鹼的運畜船。國際間近期也出現類似案例，澳洲警方指控一艘載羊船涉嫌將價值約8400萬英鎊（約新台幣34億元）的古柯鹼偷運入澳洲；另有一艘載有1.7噸古柯鹼的「毒梟潛艇」在大西洋被截獲，顯示跨國走私網絡持續擴張。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

