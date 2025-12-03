結束能源依賴！ 歐洲2027年逐步停止俄羅斯天然氣進口

歐洲理事會表示，理事會主席國和歐洲議會代表就逐步停止進口俄羅斯天然氣的法規達成1項臨時協議。圖為俄羅斯總統普廷。（法新社）

歐洲立法者和成員國今（3）日宣布達成協議，將於2027年秋季前全面禁止俄羅斯天然氣進口。

根據《法新社》報導，歐洲理事會（European Council）3日在1份聲明中表示，理事會主席國和歐洲議會（European Parliament）代表就逐步停止進口俄羅斯天然氣的法規達成了1項臨時協議。

該聲明指出，俄羅斯將天然氣供應武器化，對歐洲能源市場產生了重大影響，此舉旨在結束對俄羅斯能源的依賴。

該聲明稱，對於長期天然氣合約的禁令最遲將從2027年11月1日起適用於通過管道輸送的天然氣，對於液化天然氣（LNG）則自2027年1月1日起生效。至於短期天然氣合約，禁令將分別自2026年4月25日起適用於液化天然氣，及自2026年6月17日起適用於管道天然氣。

值得注意的是，雖然協議已達成，但相關時間表還需經歐洲議會和成員國的最終批准。

