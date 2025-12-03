為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    結束能源依賴！ 歐洲2027年逐步停止俄羅斯天然氣進口

    2025/12/03 15:30 編譯謝宜哲／綜合報導
    歐洲理事會表示，理事會主席國和歐洲議會代表就逐步停止進口俄羅斯天然氣的法規達成1項臨時協議。圖為俄羅斯總統普廷。（法新社）

    歐洲理事會表示，理事會主席國和歐洲議會代表就逐步停止進口俄羅斯天然氣的法規達成1項臨時協議。圖為俄羅斯總統普廷。（法新社）

    歐洲立法者和成員國今（3）日宣布達成協議，將於2027年秋季前全面禁止俄羅斯天然氣進口。

    根據《法新社》報導，歐洲理事會（European Council）3日在1份聲明中表示，理事會主席國和歐洲議會（European Parliament）代表就逐步停止進口俄羅斯天然氣的法規達成了1項臨時協議。

    該聲明指出，俄羅斯將天然氣供應武器化，對歐洲能源市場產生了重大影響，此舉旨在結束對俄羅斯能源的依賴。

    該聲明稱，對於長期天然氣合約的禁令最遲將從2027年11月1日起適用於通過管道輸送的天然氣，對於液化天然氣（LNG）則自2027年1月1日起生效。至於短期天然氣合約，禁令將分別自2026年4月25日起適用於液化天然氣，及自2026年6月17日起適用於管道天然氣。

    值得注意的是，雖然協議已達成，但相關時間表還需經歐洲議會和成員國的最終批准。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播