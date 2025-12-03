刺激遊客買單！ 泰國解除「下午禁酒令」 今起試辦6個月

泰國政府宣布自3日起解除下午2時至5時的酒精銷售禁令，試行6個月。圖為民眾在曼谷一家超市選購酒精飲料。（歐新社檔案照）

泰國是台灣民眾喜愛的旅遊勝地，過去遊客若在下午時段想買酒，常會遇到店家拒絕的狀況。這項長達數十年的限制終於鬆綁！泰國政府宣布，自週三（3日）起，解除下午2時至5時禁止販售酒精飲料的規定，展開為期6個月的試行計畫。

據《法新社》報導，泰國雖然是觀光大國，但受佛教文化影響，酒類管制嚴格。過去規定商家僅能在上午11時至下午2時、以及下午5時至午夜這兩個時段賣酒，下午2時至5時則是「禁酒時段」。這項規定的初衷可以追溯到幾十年前，當時是為了防止公務員在工作時間「溜出去喝一杯」。

泰國副總理索蓬（Sophon Saram）上月對媒體表示：「過去確實擔心政府官員會溜出去喝酒，但現在時代不同了。」衛生部長帕塔納（Pattana Promphat）也指出，放寬規定符合當前情勢。根據2日刊登在《王室公報》的聲明，試行期間，酒精銷售時間將從上午11時直接延續至午夜，不再有下午的中斷期。

儘管泰國以夜生活聞名，但其法律仍植基於視飲酒為道德踰矩的佛教教義，例如在重要宗教節日會實施全天禁酒令。然而，為了刺激觀光與經濟，政府決定在下午時段「開綠燈」。

世界衛生組織（WHO）數據顯示，泰國是亞洲酒精消費率最高的國家之一，當地品牌如Chang、Singha和Leo啤酒隨處可見。

酒駕死亡率高 試行成效待觀察

放寬禁令也引發安全憂慮。數據顯示，泰國道路交通死亡率在2021年高居全球第16位。泰國公共衛生部統計，從2019年至2023年，該國有近3萬3000人因酒駕事故喪生。當局表示，將在6個月的試行期間由委員會密切監測社會影響，以決定未來是否永久實施

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

