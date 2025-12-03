為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    安倍晉三遭槍殺第13次審訊！ 遺孀安倍昭惠首次出庭 全程看向兇手

    2025/12/03 17:09
    安倍晉三遺孀安倍昭惠。（法新社檔案照）

    安倍晉三遺孀安倍昭惠。（法新社檔案照）

    日本前首相安倍晉三槍擊案兇手、45歲山上徹也今（3）日，在奈良地方法院接受第13次公審，安倍晉三的遺孀安倍昭惠首次使用「被害人參與制度」參與審判。審訊開始前，山上徹也朝安倍昭惠深深鞠躬，安倍昭惠在審判過程中，視線則一直看著山上徹也，在審判最後，裁判長詢問安倍昭惠是否要提問？檢察官則代安倍昭惠回答：「今天沒有。」

    根據《NHK》報導，安倍晉三3年前在助選演說時遭山上徹也以自製槍枝射擊致死，山上徹也在今年10月的首次公開審判中已經認罪，刑罰的輕重成為後續開庭重點。

    日本時間今日下午1點，奈良地方法院進行第13次庭審，這是安倍昭惠首次出席。安倍昭惠今日穿著黑色套裝，在鞠躬一禮後進入法庭，坐在檢察官後方。報導指，安倍昭惠今日是以「被害人參與制度」出席，該制度主要目的，是讓刑事案件的被害人或其家屬在訴訟程序中，獲得更多發言權和參與權，他們可以在庭上聲請調查證據、補充或詢問證人或是發表意見。

    山上徹也今日出庭時，再次聲稱之所以殺害安倍，目標是打擊其母所信奉的「統一教會」。他表示，事發前一個月，韓國有教團幹部到訪日本，如果當時他襲擊了這位教團幹部，安倍就不會成為他的襲擊目標。

    報導指出，在審訊過程，安倍昭惠視線一直都直直地看向山上徹也，不過在最後，裁判長詢問以「被害人參與制度」出庭的安倍昭惠「是否有提問的請求」時，檢察官代替安倍昭惠回答：「今天沒有。」裁判長再度確認：「是之後可能會提問，但今天沒有，對嗎？」檢察官回答：「是的。」

