哈瑪斯魚目混珠？ 以色列：歸還的「發現物」非下落不明人質

自10月初停火開始以來，已有20名生還人質和26名人質遺骸被送回以色列。（歐新社）

哈瑪斯2日歸還據稱是加薩地區最後2名罹難人質之一的遺體，不過以色列方面今（3日）表示，從加薩地區帶回的「發現物」（findings）與在2023年襲擊中被擄走，目前仍下落不明的2名人質無關。

據《美聯社》報導，2日哈瑪斯歸還據稱是加薩地區最後2名罹難人質之一的遺體，駐加薩的以色列部隊已收到一些被稱作「發現物」的物品，並將其帶回以色列進行法醫鑑定。今以色列方面表示，從加薩帶回的「發現物」與哈瑪斯2023年襲擊中被擄走、目前仍滯留在加薩的2名人質無關。

請繼續往下閱讀...

這2名至今仍下落不明的人質分別是1名以色列警察以及1名泰國公民，2人皆在2023年10月7日哈馬斯對以色列發動的攻擊中被綁架。

自10月初停火開始以來，已有20名生還人質和26名人質遺骸被送回以色列。不過以色列總理辦公室在這次人質歸還的過程中，在其聲明中都使用了「發現物」（findings）一詞，而非「遺骸」（remains），目前尚不清楚原因，以總理辦公室未回應《美聯社》詢問。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法