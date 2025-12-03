為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    哈瑪斯魚目混珠？ 以色列：歸還的「發現物」非下落不明人質

    2025/12/03 15:21 即時新聞／綜合報導
    自10月初停火開始以來，已有20名生還人質和26名人質遺骸被送回以色列。（歐新社）

    自10月初停火開始以來，已有20名生還人質和26名人質遺骸被送回以色列。（歐新社）

    哈瑪斯2日歸還據稱是加薩地區最後2名罹難人質之一的遺體，不過以色列方面今（3日）表示，從加薩地區帶回的「發現物」（findings）與在2023年襲擊中被擄走，目前仍下落不明的2名人質無關。

    據《美聯社》報導，2日哈瑪斯歸還據稱是加薩地區最後2名罹難人質之一的遺體，駐加薩的以色列部隊已收到一些被稱作「發現物」的物品，並將其帶回以色列進行法醫鑑定。今以色列方面表示，從加薩帶回的「發現物」與哈瑪斯2023年襲擊中被擄走、目前仍滯留在加薩的2名人質無關。

    這2名至今仍下落不明的人質分別是1名以色列警察以及1名泰國公民，2人皆在2023年10月7日哈馬斯對以色列發動的攻擊中被綁架。

    自10月初停火開始以來，已有20名生還人質和26名人質遺骸被送回以色列。不過以色列總理辦公室在這次人質歸還的過程中，在其聲明中都使用了「發現物」（findings）一詞，而非「遺骸」（remains），目前尚不清楚原因，以總理辦公室未回應《美聯社》詢問。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播