土耳其銀行半夜警鈴大作 員警到場發現「史上最萌小偷」笑翻

土耳其1間銀行半夜警鈴大作，警方獲報趕往現場調查，發現闖入銀行的「竊賊」竟是1隻貓咪。（圖擷取自@LUX_FKD 社群平台「X」，本報合成）

土耳其艾登省（Aydin）日前發生1起虛驚事件，當地1間銀行半夜防盜警鈴大作，警方立即前往現場調查，然而等他們走到大門口，發現闖入銀行的「竊賊」竟是1隻貓咪，牠見有人靠近不僅沒有逃跑，甚至還露出一臉「快放我出去」的無辜表情，毫無悔意的模樣讓警方好氣又好笑，最終將牠逮捕回警局調查。

綜合外媒報導，這起事件發生在上月24日，地點則是位於艾登省庫莎達西（Kusadasi）。當地警方透露，他們在當日晚間接到德尼資銀行（Deniz bank）防盜系統自動報案，擔憂有不法份子搶劫銀行，迅速派人前往現場調查，未料等到員警全副武裝抵達現場，卻發現闖入銀行的「竊賊」，竟老神在在佇立大門口看著他們到來。

請繼續往下閱讀...

從社群平台流傳的影片畫面顯示，員警先是在銀行建築周圍仔細搜索後，並未發現任何疑似被破壞入侵的痕跡，反而在銀行玻璃大門口前，看到1隻體型圓滾滾、蹲坐在門口不願離去的成年虎斑白底貓咪。而貓咪看到有員警靠近自己，先是用圓溜溜大眼露出一臉無辜的神情，再朝著員警不斷喵喵叫，離奇畫面讓現場員警當場哭笑不得。

警方推測，闖入銀行的「竊賊」應該就是這隻流浪貓，牠不知道從哪裡闖入銀行內部遊蕩，移動過程被銀行的紅外線感應裝置偵測到，系統將牠誤認成人類，於是觸發安全警報。事後警方與銀行職員合作，順利將這隻搶劫未遂的「毛茸茸嫌犯」逮捕歸案，警方保證「嫌犯」全程都有被溫柔對待，並在帶回警局調查，並將牠無保釋放。

逮捕影片曝光後，目前在全球社群平台被瘋傳，網友們紛紛笑說，「原來是小毛賊」、「史上最萌銀行劫匪」、「名副其實的泥棒貓」、「抓到小偷貓，需抱緊處理」、「請立即釋放這位無辜的毛市民！」、「貓咪︰我不是入侵者，這是我的銀行」、「或許這隻喵星人是在為未來的搶劫踩點」、「牠只是想確認自己的存款，夠不夠買罐罐」。

安全專家表示，這起事件證明儘管現代安全警報系統的反應非常敏感且快速，但有時一些看似非常嚴重的警報，可能僅是因為某些令人意想不到的小事情引起。事後銀行向客戶保證，這起’調會重新檢視銀行出入口的安全機制，避免再次發生「貓咪搶匪闖入」等類似事件。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法