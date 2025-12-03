為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    台灣議題升溫！彭博：北京施壓法國「支持」反擊高市早苗涉台言論

    2025/12/03 14:42 編譯陳成良／綜合報導
    法國總統馬克宏（右）3日展開訪中行程，預計將與中國國家主席習近平（左）會晤。圖為兩人2023年在北京檢閱儀仗隊的畫面。（法新社檔案照）

    法國總統馬克宏（右）3日展開訪中行程，預計將與中國國家主席習近平（左）會晤。圖為兩人2023年在北京檢閱儀仗隊的畫面。（法新社檔案照）

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）3日展開為期三天的中國國是訪問，台灣議題再度成為焦點。據《彭博》報導，北京因不滿日本首相高市早苗近期關於台灣地位的言論，正尋求法國這一聯合國安理會常任理事國的支持。

    高市早苗上個月在國會表示，台灣若爆發衝突可能對日本構成「存亡危機」（existential risk），暗示日本可能在法律上具備出兵協防台灣的正當性。對此，中國外交部長王毅在上週四（11月27日）與馬克宏的外交顧問伯納（Emmanuel Bonne）通話時，指責高市發表「挑釁言論」，並強調中法雙方應互相支持。法國愛麗榭宮官員隨後呼籲，各方應尊重現狀並緩和緊張局勢。

    報導分析，高市的言論在兩方面對中國構成問題：首先，她暗示台灣未來可能成為國際爭端，挑戰了北京堅稱台灣是內政問題的立場；其次，這為日本軍事介入台海衝突提供了法律依據。

    馬克宏曾在2023年訪中回程時表示，歐洲不應盲目追隨美國捲入台海危機，當時引發廣泛批評。此次訪中，他將再次面臨如何在緩和對中緊張關係與堅持盟友立場之間取得平衡的挑戰。

    習近平陪同赴成都 罕見安排

    為了展現對中法關係的重視，習近平將在4日於北京舉行正式會談後，罕見地陪同馬克宏前往四川成都訪問。報導指出，習近平極少在首都以外的地點會見外國領袖，此舉凸顯了雙方的密切關係。

    除了地緣政治，經貿議題也是此行重點。馬克宏預計將解決「全球失衡」問題，包括中國產能過剩及貿易緊張。此外，法國能源與運輸公司有望簽署合約，中國飛機租賃集團也正在洽談購買空巴（Airbus）客機。馬克宏也將持續敦促習近平利用其對俄羅斯總統普廷的影響力，結束烏克蘭戰爭。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播