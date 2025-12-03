為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    香港地鐵驚魂！ 行動電源起火燒破背包 竟跟「這物」放一起

    2025/12/03 14:55 即時新聞／綜合報導
    香港地鐵近日發生行動電源起火意外，引發乘客驚慌。（本報合成，擷取自@veritychan/Threads）

    行動電源起火爆炸事件時有所聞，一名男乘客背包中的「尿袋」（行動電源）突然起火爆炸，火花與濃煙瞬間在密閉車廂內竄開，險些波及其他乘客，事後發現男子竟將行動電源與打火機放在一起，再度引發行動電源使用安全問題。

    根據《香港01》報導 ，事發於11月30日傍晚。一名女乘客在社群分享影片指出，她先聞到燒焦味，接著就看到前方男乘客的背包冒出火光。畫面可見，男乘客發現起火後立刻把背包往地面摩擦試圖滅火，背包底部已被燒穿，充電線仍連著冒煙的電池，現場驚呼四起。

    該名女乘客事後仍心有餘悸，表示爆炸就在她面前，兩人之間只隔著一片玻璃，「差點燒到頭髮」。她透露後來得知，男乘客把打火機與行動電源放在同一隔層，疑似因此引發鋰電池爆炸，情況相當危險。

    所幸車廂內乘客反應迅速，有人按下緊急裝置讓列車停駛，其他人則抓起滅火器協助撲滅火源。列車抵達樂富站後，全車乘客被要求下車轉乘，現場一度混亂，但沒有人受傷。

    事件曝光後掀起熱烈討論，不少網友直呼「太可怕了」，並提醒民眾注意行動電源老化、劇烈發熱、膨脹或電量異常下降等警訊，一旦出現就應立即停用，「電池膨脹一點也不能繼續用，非常危險」。

    也有人分享自身經驗，強調電池必須妥善存放，「我會把家中的電池產品放在顯眼處，以前整理抽屜才發現手機電池膨脹，還好沒爆炸」。

