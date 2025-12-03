宏福苑燒出「圍標」黑幕！專家嘆冰山一角 李家超改口允獨立調查

香港大埔宏福苑大火造成至少156人罹難。一名71歲男子因妻子受困火場而情緒激動。外媒分析，這場災難揭露了香港建築業圍標與監管疏失的結構性問題，恐只是「冰山一角」。（路透）

香港大埔宏福苑的世紀惡火已造成至少156人罹難，這場悲劇不僅是單一意外，更掀開了香港建築業界長期存在的貪腐與監管黑洞。據《美聯社》分析，圍標（bid-rigging）、使用易燃建材與政府監管疏失，在香港高樓維修工程中恐非個案。專家警告，宏福苑慘劇只是「冰山一角」，若不徹底改革，類似災難隨時可能重演。

報導引述曾揭發沙中線工程醜聞的建築工人兼社會運動人士潘焯鴻（Jason Poon）說法，指出香港工程項目普遍存在層層分包、圍標與缺乏透明度的問題，這大幅增加了偷工減料的風險。他直言：「這只是冰山一角。」

倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生也提出質疑：「人們真正該問的是，宏福苑發生的事，是否也會在其他地方發生？」事實上，當局調查發現，宏福苑承建商為了填補利潤，在去年颱風損壞部分防護網後，竟購入廉價且不符防火標準的劣質網混充，導致火勢一發不可收拾。

面對排山倒海的民怨，原本僅承諾進行跨部門內部調查的香港特首李家超，週二（2日）終於鬆口表示，將成立由法官領導的獨立委員會徹查火災起因。他承認在不同階段發現了缺失，並承諾將改革「整個建築維修體系」以堵塞漏洞。

然而，港府顧問湯家驊試圖將責任限縮於違法者，辯稱：「有些人違法並蓄意欺騙當局，這不是執法者的問題，對吧？」這種說法遭學者反駁。香港大學榮譽教授卜約翰（John Burns）指出，這場火災打開了「潘朵拉的盒子」，讓圍標、勾結、警鐘失靈與政府疏忽等長期被掩蓋的問題一次爆發。

一邊抓建商一邊抓請願者

儘管港府試圖透過逮捕15名涉案工程人員來平息民憤，但同時也動用國安法壓制異議聲音。警方日前拘捕了發起問責聯署的大學生，國安公署更警告「反中勢力」勿利用災難煽動對政府的仇恨。

報導分析，這場災難發生在12月7日立法會選舉前夕，若選民因憤怒而拒絕投票，將是對北京「愛國者治港」治理模式的一大打擊。卜約翰強調：「港府的問題在於：他們在乎人民的想法嗎？他們絕對應該在乎。如果在這個議題上忽視民意，將是一個巨大的錯誤。」

