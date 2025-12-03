川普出重手！ 暫停19國移民申請 綠卡、入籍全喊卡

川普政府藉國民兵遭槍擊案大動作緊縮移民政策，暫停19國移民申請並啟動回溯審查。圖為民眾日前在芝加哥街頭抗議美國移民及海關執法局（ICE）的掃蕩行動。（美聯社檔案照）

美國華盛頓特區日前發生國民兵遭槍殺案，震撼全美。為了回應這起由阿富汗移民犯下的攻擊事件，川普政府週二（2日）祭出更嚴厲的移民管制措施，宣布即刻暫停來自19個被列為「高風險國家」的所有移民福利申請，包括綠卡與入籍審查。此外，當局還將針對拜登政府任內入境的相關移民，啟動全面性的「回溯審查」。

針對19個旅遊禁令國 已在美移民也難逃

據《美聯社》報導，美國公民及移民服務局（USCIS）在官網發布的政策備忘錄中概述了這項變革。受影響的對象為川普政府先前列入旅遊禁令與限制名單的19個國家公民。這項暫停令範圍廣泛，涵蓋綠卡申請、入籍歸化等各類移民福利，至於何時解禁，將由局長艾德洛（Joseph Edlow）決定。

這19個國家包括被完全禁止入境的阿富汗、緬甸、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門、海地等12國，以及被限制入境的古巴、委內瑞拉等7國。值得注意的是，新政策不僅阻擋新申請者，連那些在旅遊禁令生效前就已身在美國的移民，現在也將面臨額外的嚴格審查。

USCIS在備忘錄中明確指出，鑑於國民兵槍擊案帶來的威脅，當局認為有必要針對「2021年1月20日（拜登就職日）或之後進入美國的高風險國家外國人」，進行全面的重新審查、潛在面談甚至重新面談。局方將在90天內建立一份優先審查名單，若發現問題，將移交移民執法或其他執法機構處理。

這波移民緊縮政策的導火線，源於感恩節期間發生在白宮附近的槍擊案，1名阿富汗籍嫌犯伏擊造成國民兵1死1傷。此後，川普政府動作頻頻，除了暫停所有庇護裁決、停止向曾協助美軍的阿富汗人發放簽證外，如今更將審查範圍擴大至一般移民申請。批評者指責，川普政府的這些舉措已構成對特定族群的「集體懲罰」。

