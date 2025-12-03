英國擬縮減陪審團審判權 緩解司法系統負擔

英國司法大臣拉米2日表示，擬縮減陪審團審判權，以期清理積壓案件。（歐新社）

英國政府2日宣布，擬縮減陪審團審判權，以期清理積壓案件，緩解司法系統不堪負荷的局面。

根據《美聯社》的報導，英國司法大臣拉米（David Lammy）2日表示，案件積壓和延誤已造成法院緊急狀態，並有可能動搖公眾對英國司法系統的信任。

自新冠疫情爆發後，英國法院系統一直難以清理積壓案件。英國政府稱英格蘭和威爾斯刑事法院目前積壓案件近8萬件，是疫情前數字的2倍多，部分案件甚至需要數年才能開庭審理。

根據新規，判刑可能不超過3年的犯罪案件將由法官單獨審理，而目前此標準是2年。法官在一些複雜的詐騙和金融案件中，也可以在沒有陪審團的情況下審理案件。

負責處理較輕微罪行的地方法官將能夠判處最長18個月的刑期，而目前上限為12個月，這將使他們能夠處理更多案件。

拉米指出，在「雙重選擇」案件（被告可選擇由法官或陪審團審理的中等罪行案件）中，被告將失去選擇的權利，法院將決定案件的審理方式。

這些改革適用於英格蘭和威爾斯，蘇格蘭和北愛爾蘭則擁有獨立的司法系統。拉米強調，這些改革將使受害者更快獲得公正的審判。

拉米聲稱，這些改革將使陪審團審理的案件數量減少約4分之1，但陪審團審判仍將是審理最嚴重罪行的基石，包括謀殺、過失殺人、性侵、嚴重襲擊和搶劫。

對此，英格蘭及威爾斯律師協會聲稱，該計畫「嚴重侵蝕陪審團的基本權利」。刑事律師協會主席卡米瓊斯（Riel Karmy-Jones）主張，造成延誤的根本原因是多年來司法系統資金不足，而非陪審團制度。

