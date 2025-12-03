為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    香港大火錯誤引述他人說法 八炯出面鞠躬致歉

    2025/12/03 13:52 即時新聞／綜合報導
    網紅八炯提到香港大火時錯誤引述他人說法，出面鞠躬道歉。（圖擷自「攝徒日記Fun TV」YT頻道）

    香港大埔宏福苑惡火釀156死79傷，還有大約30人下落不明，網紅八炯（溫子渝）先前談到這起事件時，錯誤引述到他人說法，指稱「過了2、3個小時只有1輛消防車來」，在引發不滿後八炯出面鞠躬道歉，獲得不少香港網友的諒解。

    八炯在YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」發布影片，一開場就向香港消防單位道歉，他表示自己前幾天轉述1名老太太的原話，亦即為何過了幾個小時來還只有1條「喉管（消防車水帶）」，由於當時有很多網友傳了老太太的影片給他，因此就以為是真的，沒有花太多心思去查證。

    八炯為此向香港消防單位和市民道歉，並花費時間梳理清香港大火脈絡，在影片後續向觀眾說明，提及了防護網阻燃未達標、香港當局以違反國安為由逮捕要求究責的民眾等問題。

    有不少網友看完影片後紛紛留言，直說「我來自香港，謝謝你報導」、「重新認清事實的態度良好正確，你是香港人的朋友」、「感謝你勇於承擔，幫忙闢謠！來自香港的支持」，「沒事，香港人表示接受，這裡只缺真相跟公義」。

