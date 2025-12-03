川普磨刀霍霍 教宗：勿以武力推翻委國總統馬杜羅

天主教教宗良十四世呼籲川普政府不要試圖以軍事力量推翻委內瑞拉總統馬杜羅，如果美國希望在委內瑞拉推動變革，應該嘗試對話。（路透）

美國與委內瑞拉關係持續緊張，美國總統川普更持續加強對委內瑞拉周圍的軍事部署強度。天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）2日受訪時，呼籲川普政府不要試圖以軍事力量推翻委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），如果美國希望在委內瑞拉推動變革，應該嘗試對話，或是施加經濟壓力。

根據《路透》報導，教宗良十四世在今年5月當選新任教宗，來自芝加哥的良十四世長年在秘魯擔任神職人員，對拉丁美洲地區可說是相當熟悉。

教宗在結束土耳其及黎巴嫩的訪問行程，於返回英國途中時發表談話，表示華府若想在委內瑞拉實現變革，應該尋找其他途徑，最好是尋求對話，或是施加壓力，包括經濟壓力在內。

教宗認為，川普政府對於委內瑞拉的政治訊號並不明確，並提及川普與馬杜洛11月通過電話，「一方面兩國總統間有過一通電話。另一方面，也存在著危險、可能會有某些行動，有些（軍事）作為。」教宗也強調，來自美國的「聲音」變化頻繁。

