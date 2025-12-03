為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    爆日本正為戰爭做準備！ 中媒曝2跡象驚喊：「台灣有事」來真的

    2025/12/03 16:21 即時新聞／綜合報導
    《央視》透過空拍圖指出，日本正在加速建造軍事基地。（取自微博）

    日本高市早苗發表「台灣有事論」後，中日關係持續緊張。今日中國網路上，突然出現大量包含央視、鳳凰網等官媒的媒體，大篇幅報導指出「日本正在準備戰爭」。中國媒體特別提到兩個跡象，包括日本正在研究「萬能型血漿」，並正在制定「戰俘處理」等戰時相關法律；另外，日本也正在戰略要地建造軍事基地，預計2030年完工。中媒也指出，日本確實將「台灣有事」當作隨時可能發生的一件事。

    「日本戰爭準備曝光」一組關鍵字，今日在中國微博上登上熱搜，包括《央視》、《鳳凰網》、《北京日報》等官媒都進行了報導，報導內容提到，日本正在為「台灣有事」做準備，包括將預算投入「安全韌性」建設，其中包含研發「萬能型血漿」等計畫；另外，日本還制定「戰俘處理」的戰時法律。

    報導引述中國國際關係專家說法指出，日本軍事準備正在走向深度化、實戰化，確實將「台灣有事」當作隨時可能可能發生的一件事，並正在做周密細緻的準備。

    此外，《央視》透過空拍圖指出，日本正在加速建造軍事基地，包含在沖繩北邊的奄美大島和扼守大隅海峽的馬毛島，這兩座戰略地位重要的島嶼上的軍事基地已經顯露雛形，意圖構成重要戰略支點。報導也引述日媒指出，馬毛島上正準備修建一條約2公里的跑道，作為美軍航空母艦的軍機起降訓練活動處。除了跑道之外，島上還計畫建設可停靠大型護衛艦的繫泊設施。

    報導指出，2030年是日本軍事擴張時間表，上述軍事設備正趕在2030年3月完工，為了達成目標，連週末、夜間也在加緊趕工。

