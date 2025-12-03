為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    網癮犯了？ 川普「真實社群」1晚狂發逾160條貼文

    2025/12/03 12:50 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普竟然在短短不到5小時內，在自家社群平台「真實社群」狂發160條貼文，引發熱議。（路透）

    美國總統川普網癮達到新巔峰，1日晚間他竟然在短短不到5小時內，在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）狂發160條貼文，一度不到1分鐘就發1條貼文，引發熱議。

    綜合外媒報導，在美國當地時間1日晚間，川普的突然狂發文，在晚間7點09分到深夜11點57分，短短不到5小時內，發布了超過160條推文，其中大部分推文被轉發了2次，川普的發文頻率一度超過了每分鐘1條。

    其中幾條訊息攻擊政治對手，包含亞利桑那州民主黨參議員、退役海軍上校凱利（Mark Kelly），他是上週因提醒軍人可以不服從上級非法命令而激怒川普的6名民主黨人之一，川普痛批：「凱利和那群不愛國的政客們做的是錯的，他們自己也知道！」

    其他大多數貼文不是自我吹捧就是都涉及右翼陰謀論者言論、MAGA友好內容、福斯新聞等。川普發文發到午夜前結束，隔天一早又發文敦促共和黨人支持喬治亞州州長選舉和田納西州眾議院選舉，還連發文2次強調「真實社群」是最棒的，沒有其他平台能與之媲美。

