為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    澳洲外長：中國兵力投射太平洋比以往「更遠、更頻繁」

    2025/12/03 12:34 編譯陳成良／綜合報導
    澳洲外交部長黃英賢指出，中國正更頻繁地將軍力投射至太平洋深處，且缺乏透明度。（路透檔案照）。

    澳洲外交部長黃英賢指出，中國正更頻繁地將軍力投射至太平洋深處，且缺乏透明度。（路透檔案照）。

    澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）2日在坎培拉發表演說時指出，中國正透過經濟和安全手段持續擴張戰略影響力，且其兵力投射到太平洋地區的範圍不僅「更遠」，也「更頻繁」。她指出，這一切都在缺乏當地期望的透明度下發生。

    據《路透》報導，隨著外部夥伴對太平洋地區的興趣日益濃厚，黃英賢坦言澳洲面臨著競爭環境。她表示：「我們知道澳洲不再是太平洋地區唯一的合作夥伴選擇。這裡沒有倒帶鍵（no rewind button）。」她強調，澳洲現在每一天都處於一場爭奪影響力的競賽之中。

    為了因應此局勢，黃英賢呼籲南太平洋國家加強互助合作，以確保集體安全與繁榮。她指出，「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）的團結體現了區域主義精神，這能賦予中小型國家對抗「權力不對稱」的能力，確保在面臨外部壓力時仍擁有選擇權。

    曾遭北京貿易限制 澳籲留意經濟脅迫

    澳洲自身曾深受中國經濟手段影響。在2020年至2023年間，因政治爭端，澳洲遭到其最大貿易夥伴中國實施價值高達200億澳元（約新台幣4100億元）的貿易限制。黃英賢藉此經驗，警告正尋求擴大對中貿易的太平洋島國，必須留意「經濟脅迫」的問題。

    目前在太平洋島國中，有11個國家與北京建立外交關係，其中包括東加（Tonga）在內的數個國家，已對中國國有銀行負債沉重；另有3個南太平洋國家維持與台灣的邦交關係。

    在發展援助充滿不確定性的時刻，黃英賢強調澳洲仍是可靠夥伴。她宣布澳洲已承諾提供22億澳元（約新台幣451億元）的發展援助，以及13億澳元（約新台幣266億元）的氣候融資，以滿足區域在動盪時期的最高需求。中國駐澳大使肖千去年曾表示，北京在太平洋島國的安全目標並非軍事戰略。

    相關新聞請見：

    澳洲防長點名中國「全球最大軍力擴張」 嗆聲「我們必須回應」！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播