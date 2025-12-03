澳洲外長：中國兵力投射太平洋比以往「更遠、更頻繁」

澳洲外交部長黃英賢指出，中國正更頻繁地將軍力投射至太平洋深處，且缺乏透明度。（路透檔案照）。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）2日在坎培拉發表演說時指出，中國正透過經濟和安全手段持續擴張戰略影響力，且其兵力投射到太平洋地區的範圍不僅「更遠」，也「更頻繁」。她指出，這一切都在缺乏當地期望的透明度下發生。

據《路透》報導，隨著外部夥伴對太平洋地區的興趣日益濃厚，黃英賢坦言澳洲面臨著競爭環境。她表示：「我們知道澳洲不再是太平洋地區唯一的合作夥伴選擇。這裡沒有倒帶鍵（no rewind button）。」她強調，澳洲現在每一天都處於一場爭奪影響力的競賽之中。

為了因應此局勢，黃英賢呼籲南太平洋國家加強互助合作，以確保集體安全與繁榮。她指出，「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）的團結體現了區域主義精神，這能賦予中小型國家對抗「權力不對稱」的能力，確保在面臨外部壓力時仍擁有選擇權。

曾遭北京貿易限制 澳籲留意經濟脅迫

澳洲自身曾深受中國經濟手段影響。在2020年至2023年間，因政治爭端，澳洲遭到其最大貿易夥伴中國實施價值高達200億澳元（約新台幣4100億元）的貿易限制。黃英賢藉此經驗，警告正尋求擴大對中貿易的太平洋島國，必須留意「經濟脅迫」的問題。

目前在太平洋島國中，有11個國家與北京建立外交關係，其中包括東加（Tonga）在內的數個國家，已對中國國有銀行負債沉重；另有3個南太平洋國家維持與台灣的邦交關係。

在發展援助充滿不確定性的時刻，黃英賢強調澳洲仍是可靠夥伴。她宣布澳洲已承諾提供22億澳元（約新台幣451億元）的發展援助，以及13億澳元（約新台幣266億元）的氣候融資，以滿足區域在動盪時期的最高需求。中國駐澳大使肖千去年曾表示，北京在太平洋島國的安全目標並非軍事戰略。

