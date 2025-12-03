為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    迫害人權！中國開發維吾爾語、藏語AI 嚴密監控少數民族

    2025/12/03 13:03 即時新聞／綜合報導
    澳洲智庫指出，中國正在開發維吾爾語、藏語等AI，嚴密監控少數民族。（路透）

    澳洲智庫指出，中國正在開發維吾爾語、藏語等AI，嚴密監控少數民族。（路透）

    澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）發布報告，指稱中國正在開發維吾爾語、藏語、蒙古語、韓語（針對中國朝鮮族）AI，以鎮壓和侵害人權的做法嚴密監控少數民族。

    ASPI指出，中國是全球最大的人工智慧監控技術出口國，2023年至今年大力發展AI方面的4個領域，包括對政治敏感影像的審查能力、如何運用在刑事司法體系、力求網路資訊控制的產業化、中企在海外營運時能夠倚靠AI平台。

    ASPI表示，中國政府正在開發、測試少數民族語言AI，目的是為了掌握這些族群的公眾情緒，並且加強對少數民族語言影片、錄音、文章的監控能力。

    ASPI透露，DeepSeek和大多數商業化大型語言模型，無法達成中共當局想要的目標，因為市場不會去為小語種群體付出昂貴開發費用。因此，中國動用政府力量為少數民族語種AI的研發提供支持，並規劃將技術應用在接納「一帶一路」的國家上。

    ASPI指出，中國騰訊、百度、字元跳動等大型科技公司所研發的AI審查系統，正在向中國中小型公司和單位販售，其能夠掃描大量網路內容並標記不當行為，在幾秒鐘內刪光違禁內容，雖然說還需要人工審核員來彌補AI缺乏的文化與政治敏感度，但在未來技術進步後，可能會極大減少對人力的依賴性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播