迫害人權！中國開發維吾爾語、藏語AI 嚴密監控少數民族

澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）發布報告，指稱中國正在開發維吾爾語、藏語、蒙古語、韓語（針對中國朝鮮族）AI，以鎮壓和侵害人權的做法嚴密監控少數民族。

ASPI指出，中國是全球最大的人工智慧監控技術出口國，2023年至今年大力發展AI方面的4個領域，包括對政治敏感影像的審查能力、如何運用在刑事司法體系、力求網路資訊控制的產業化、中企在海外營運時能夠倚靠AI平台。

ASPI表示，中國政府正在開發、測試少數民族語言AI，目的是為了掌握這些族群的公眾情緒，並且加強對少數民族語言影片、錄音、文章的監控能力。

ASPI透露，DeepSeek和大多數商業化大型語言模型，無法達成中共當局想要的目標，因為市場不會去為小語種群體付出昂貴開發費用。因此，中國動用政府力量為少數民族語種AI的研發提供支持，並規劃將技術應用在接納「一帶一路」的國家上。

ASPI指出，中國騰訊、百度、字元跳動等大型科技公司所研發的AI審查系統，正在向中國中小型公司和單位販售，其能夠掃描大量網路內容並標記不當行為，在幾秒鐘內刪光違禁內容，雖然說還需要人工審核員來彌補AI缺乏的文化與政治敏感度，但在未來技術進步後，可能會極大減少對人力的依賴性。

