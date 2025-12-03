《台灣保證實施法案》生效 葉耀元點3大方向：防政策搖擺

美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查1次，並於審查完成90天內向國會提交報告。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元以3點解釋這項法案可能的作用，以供外界參考。

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體「川普簽署《台灣保證實施法案》報導，內容提及「國會網站指出，美國現行法律要求國務院針對對台交往準則，一次性審查，並向國會提交審查報告。根據這項法案，國務院必須在準則生效期間每2年審查1次，並向國會提交報告。根據法案，國務院提交的評估，必須說明現行的準則，能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性。相關準則須確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，以及有助於和平解決兩岸議題」。

葉耀元接著發文分析，所以這個法案到底有什麼用呢？大概3個方向如下：

首先，明文要求美國國務院自我審查其內部的行政準則是否能幫助台美關係升級。這樣的做法可以確保國務院內部不會因為內部不同的聲音，而產生對台政策的搖擺（其實中共現在的愚蠢已經讓政策沒什麼搖擺的空間了）。

再者，國會可以進一步透過提交的報告審查國務院是否在對台政策上符合國會的期望，增加對台政策的監督者。目前兩黨的共識都是挺台抗中，所以這個模式對強化美國對台政策有進一步的加分。

第3點，幾個關鍵詞：「全面」、「長期」、「價值」、「重要性」、「和平」，雖然川普不怎麼談共同價值，但美國也沒有無聊到放棄跟其他民主國家站在同一陣線。美台關係是兩國長遠的經營的結果，而且美國強調兩岸的和平，是其底線。目前一直想跨越底線的中國，就是麻煩製造者。

