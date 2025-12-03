為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國乘客鬧事！「日本→上海」飛一半被迫返航 航空公司說話了

    2025/12/03 11:54 即時新聞／綜合報導
    1名中國籍男乘客與空服員發生激烈爭執，班機被迫返航。（圖擷取自x）

    日本廉航春秋航空（Spring Japan）執飛的IJ005次航班，1日晚間從東京成田機場飛往上海浦東，起飛後因1名中國籍男乘客與空服員發生激烈爭執，航班被迫返航。航空公司發布聲明，表示因為有旅客「在機內妨礙航班安全運行的非法行為」，導致飛機無法繼續安全飛行，決定返回成田機場，航空公司也表示，已經向每位旅客支付賠償金，並盡力安排後續事宜。另外，該航班已於日本時間2日上午10點重新起飛。

    1日晚間，從成田機場起飛的航班IJ005，在起飛約1小時40分鐘後，因1名中國籍男乘客與空服員發生激烈爭執，班機被迫返航，晚間10時40分安全降落成田機場。

    根據網路流傳的影片，爭執的起因為該名鬧事男乘客要求更換座位與女伴同坐。但由於航班已經客滿，無法輕易調整座位。對此，男子卻持續取鬧，且情緒相當激動，由於無法完整使用日語溝通，還對女伴喊「妳跟他講一下！」在僵持超過1小時後，機組人員根據程序，決定返航。航班返航後，航空警察登機處理，男子隨即被警方帶走進行調查。

    春秋航空日本於2日發布聲明，表示由於該名乘客在機內「妨礙航班安全運行的非法行為」，導致影響飛行安全，春秋航空表示，已支付受影響乘客補償金，並會努力協調後續事宜。最後，航空公司於日本時間2日上午10時重新起飛。

