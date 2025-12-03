為什麼中共不認《舊金山和約》？胡采蘋這樣說

日本首相高市早苗（左）、美國總統川普（右）。（法新社）

日本首相高市早苗日前對「台灣有事」表態，使北京政權祭出一連串報復，中國外交部更放話從未接受過《舊金山和約》，強調它對中方「非法無效」，荒謬言論引發國際議論。對此，財經網紅胡采蘋表示，為什麼中共會不承認舊金山和約呢？因為他們只承認1943年的《開羅宣言》、1945年的《波茨坦公告》（Potsdam Declaration）。

胡采蘋昨於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，這是老蔣總統（蔣中正）和當時的美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾共同發表的文件，他們表示戰後台灣應該回歸中國，但這不是條約，這比較像memorandum（備忘錄），也就是新光人壽跟輝達簽的那種備忘錄。有多少效力大家心裡有數。

二戰結束之後，真正對台灣主權問題有國際法效力的（以及朝鮮半島、千島群島、庫頁島、南沙西沙等），是1951年的舊金山和約，日本簽字放棄主權，但他們不知道台灣要給誰，因為中國內戰爆發。

這導致中共和老蔣總統都不承認舊金山和約，中共主張台灣屬於PRC，老蔣總統認為台灣屬於ROC，大家都不承認，這也就是台灣地位未定論的由來。因為在國際法上，只有日本放棄了台灣主權，沒有確認who有台灣主權。這是沒有簽約、沒有國際法效力的事情。

而且時日一久，台灣人民自己展現的治理能力卓越，也發展出新的可能，也就是台灣主權屬於台灣人民，這是當時「未定論」所保留的空間。中共一貫的邏輯是，只要不利於我的我都不承認，例如：大清國簽訂的一系列條約，割讓香港的南京條約不承認，割讓九龍半島的天津條約不承認，割讓台灣的馬關條約不承認，割讓一系列北方領土的條約都不承認。

但是有利於中共的他們就承認，例如：歸還香港九龍的1984中英聯合聲明就承認。「這導致他們看起來就像一個文盲二百五政權，如果你不承認割讓香港，為什麼承認香港應該回歸？香港如果沒有被割讓的事實，你如何恢復行使主權？」

這種水準的國際法實力，隨隨便便就被我國陸委會發言人梁文傑血洗，你有什麼地位去承認什麼開羅宣言、波茨坦宣言，你PRC都沒出生你要承認什麼？「中共的邏輯是這樣的，我大PRC（People's Republic of China，中華人民共和國）繼承了中國主權，所以ROC全部主權都歸我！問題是ROC（Republic of China，中華民國）還沒死，你是在激動什麼」。

所以這次的舊金山和約風波，各界也能看出高市早苗的政治實力，當美國總統川普打電話給她，希望不要刺激中國，其實中國領導人習近平希望的是高市早苗撤回「台灣有事、日本有事」的說法，並且重申「兩岸同屬一中」，因為不這麼說，PRC是要怎麼繼承ROC的權力？他收回香港主權根本就是有問題的，ROC還在，他怎麼能繼承沒有死的人的遺產？

胡采蘋指出，高市非常聰明，她為了要交功課給川普，在回答國會質詢時，她回覆了「依照舊金山和約，日本沒有立場認定台灣的法律地位」，很多小粉紅嗨翻，認為台灣又死一次、日本不管。但這個世界上最清楚一中問題破洞的當然就是日本，高市根本就是重申了一次台灣地位未定論，這就是北京抓狂出來再次否認舊金山和約的原因。

胡采蘋最後說，「問題是你不承認舊金山和約，台灣主權依照馬關條約就是日本的，然後你又不承認馬關條約，那台灣主權就是大清帝國的。兜幾？你們這些笨蛋，你們又丟掉一次台灣了啦。其實中共完全不是高市早苗的對手，越戰越像白X，不如趕快認輸停戰，認錯道歉。」

胡采蘋。（圖擷取自「Emmy追劇時間」臉書粉專）

