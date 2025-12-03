為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    影片曝光！ 白宮國民兵遭槍擊前 德州阿富汗公民發布炸彈威脅被捕

    2025/12/03 11:15 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國當局稱，位於德州的阿富汗公民阿洛科扎伊因在網路上發布威脅言論而遭捕。（擷自X@DesireeAmerica4）

    美國當局稱，位於德州的阿富汗公民阿洛科扎伊因在網路上發布威脅言論而遭捕。（擷自X@DesireeAmerica4）

    阿富汗移民拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）11月26日在白宮附近射擊2名國民兵，導致1死1傷。《美聯社》指出在此悲劇發生的前一日，美國才逮捕1名發布網路威脅的阿富汗公民。

    根據《美聯社》報導，德州公共安全部向聯邦調查局（FBI）報告稱，1名位於德州的阿富汗公民在網路上威脅要殺死美國人。多個社交媒體帳戶分享的1段影片顯示，1名自稱居住在德州達拉斯沃斯堡（Dallas-Fort Worth）的男子在視訊通話中威脅要在車內製造炸彈，並殺死通話中的其他人。

    FBI利用臉部辨識技術確認影片中的男子是阿洛科扎伊（Mohammad Dawood Alokozay）並於11月25日將其逮捕。阿洛科扎伊承認自己發表威脅言論，並稱有人告訴他看到相關影片後，他將TikTok從手機中刪除。

    美國聯邦法院已對阿洛科扎伊提出指控。他尚未有機會進行答辯，法院記錄也未顯示他是否已聘請律師。

    美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）1日在新聞稿中表示，阿洛科扎伊在拜登執政期間進入美國，並如指控所述明確表示來美國是為了殺害美國公民。

    邦迪強調，拜登政府審查機制的崩潰所造成的公共安全威脅不容低估，司法部將繼續與聯邦和州政府的合作夥伴攜手合作，保護美國人民免受前政府無能的侵害。

