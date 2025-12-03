為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    俄皇室「法貝熱彩蛋」9.48億天價落槌 曾在名偵探柯南劇場版現身

    2025/12/03 11:11 即時新聞／綜合報導
    這顆由水晶與鑽石打造的「冬日彩蛋」以3020萬美元天價成交，大幅刷新同類藝術品的拍賣紀錄。（法新社）

    佳士得拍賣行（Christie’s）宣布，一枚極為罕見的俄國皇室「法貝熱彩蛋」（Fabergé egg），在當地時間2日以3020萬美元（約新台幣9.48億元）天價成交，大幅刷新同類藝術品的拍賣紀錄。

    《BBC》報導，這顆由水晶與鑽石打造的「冬日彩蛋」（Winter Egg），是出自於聖彼得堡珠寶公司僅有的兩位女工匠大師之一女性設計師阿爾瑪·皮爾（Alma Pihl）之手，1913年由俄國末代沙皇尼古拉二世（Czar Nicholas II）委託製作，作為送給母親瑪麗亞·費奧多羅芙娜皇太后的復活節禮物。

    佳士得拍賣行表示，「冬日彩蛋」在2日的拍賣會上，由1位匿名競標者購得，以創紀錄的3020萬美元成交。1994年，「冬日彩蛋」首度現身，在佳士得拍賣會上以560萬美元成交；2002年再度易主時，成交價已攀升至960萬美元。

    法貝熱公司在1885年至1917年間，總共為俄國皇室製作了50多顆獨一無二的彩蛋，這些蛋雕是由珍貴的金屬或是堅硬的石頭混合琺瑯與寶石來裝飾，被認為是珠寶藝術的經典之作。包含名偵探柯南劇場版《世紀末的魔術師》在內許多電影或影劇都有這些彩蛋現身，成為劇情重點。

