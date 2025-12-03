川普怒嗆「付出代價」！ 宏都拉斯大選計票逆轉 屬意人選落後

眼見力挺的宏都拉斯總統候選人票數遭逆轉，美國總統川普憤怒指控選舉舞弊，並威脅宏國若動手腳將「付出慘痛代價」。圖為川普2日在白宮出席活動時的神情。（彭博）

宏都拉斯總統大選開票作業陷入膠著，選情更因美國總統川普的強力介入而充滿火藥味。隨著最新計票顯示川普力挺的候選人遭到對手「超車」落後，川普2日憤怒指控宏都拉斯選舉官員試圖操弄結果，並發出嚴厲警告：「如果他們敢這麼做，將付出慘痛代價！」（there will be hell to pay）。

票數咬超緊 納斯拉亞微幅超車

據《法新社》報導，這場選舉在兩位右翼候選人之間形成激戰。川普支持的67歲商人阿斯夫拉（Nasry Asfura），在初步電子計票中僅領先72歲的電視主持人納斯拉亞（Salvador Nasralla）515票，形成罕見的「技術性平手」（technical tie）。

然而，隨著2日計票進度突破60%，戰局出現逆轉，納斯拉亞以微幅差距反超前。納斯拉亞隨即在社群媒體X上自信宣布：「我們要贏了！數字支持我們，沒有人能奪走屬於人民的勝利。」

無證據控舞弊 川普：敢動手腳試試看

眼見屬意人選優勢流失，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文開砲：「看起來宏都拉斯正試圖改變總統大選的結果。如果他們真的這麼做，將會付出慘痛代價！」儘管川普並未提供任何舞弊證據，但其言論已讓當地選務機關承受巨大壓力。

宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）2日承認因「技術問題」導致計票延遲，已要求儘速解決，並誓言最終結果將「嚴格尊重公民表達的民意」。歐盟觀察團團長阿西斯（Francisco Assis）則呼籲各政黨保持冷靜。

這場選舉被視為左派執政黨的慘敗，宏都拉斯政局確定將「向右轉」。為了拉抬阿斯夫拉的選情，川普在選前拋出震撼彈，特赦了因販毒在美被判刑45年的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。葉南德茲已於2日獲釋，川普更聲稱先前對他的指控是「可怕的獵巫」。

報導分析，無論最終由哪位右翼候選人勝出，宏都拉斯未來都將加強與美國的關係，改變過去幾年向中國靠攏的路線。

