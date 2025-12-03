為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國駐倫敦大使館建案受阻！ 英國延後審核日期

    2025/12/03 11:23 即時新聞／綜合報導
    中國打算在英國倫敦市中心皇家鑄幣廠舊址興建超級大使館。圖為皇家鑄幣廠原址上的建物。（彭博）

    中國打算在英國倫敦市中心皇家鑄幣廠舊址興建超級大使館。圖為皇家鑄幣廠原址上的建物。（彭博）

    中國打算在英國倫敦市中心皇家鑄幣廠舊址，興建有間諜活動疑慮的超級大使館，不過，英國規劃監察局（Planning Inspectorate）原定12月10日之前將決定是否放行建案，目前已將最後裁定日期延至明年1月20日。

    據《美聯社》報導，中國在倫敦的超級大使館計畫，引發英國各黨派議員憂心，不斷呼籲政府否決此事，而規劃監察局之所有延後核定日期，是為了要有更多時間來考慮。

    近來，英國當局被懷疑干預中國間諜案，比如說國會智庫中國研究小組（China Research Group）主任凱希（Christopher Cash）、學者貝瑞（Christopher Berry）都曾為中共進行間諜活動，檢方最後卻被迫不起訴，因為與此相關的官員們拒絕作證。

    在這樣的背景下，中國駐倫敦超級大使館建案審核時間被延後；也有人認為，英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計明年初訪中，因此大使館的問題可能是要到時再處理。

