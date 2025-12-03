濱崎步「無人演唱會」讓中國顏面無光？ 怒清空上海主題咖啡廳照片

上海濱崎步主題咖啡館裡原本貼滿濱崎步照片牆（左），在12月2日都被清空（右）。（圖擷自X）

日本天后濱崎步原定上月29日在上海開唱，卻在前一天遭中國主辦取消，不過她仍堅持站上舞台，完成「無人演唱會」，演出畫面曝光引發各界熱議，被讚是最有力的反擊，傳出上海濱崎步主題咖啡館裡的所有濱崎步照片都被清空。

旅義華僑作家李穎於X平台帳號「李老師不是你老師」爆料，上海濱崎步主題咖啡館裡有關濱崎步的所有照片都被「動態清零」，並PO出原本一正面牆的濱崎步照片全都消失的畫面。

請繼續往下閱讀...

有網友指出，在濱崎步演唱會被取消之後，歌迷不願散去，自發前往濱崎步主題咖啡館聚會，應援在空無一人的舞台上獨自歌舞的濱崎步，當時就有警察車前往關切，徹夜緊盯。

許多網友紛紛狠酸：「這手藝是文革紅衛兵出身啊」、「二次文革進行中」、「上海政府一怒之下又抽自己一巴掌」、「清零了，咖啡變禪修館？」、「中共是文化的敵人，這話一點也不假。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法