    日中為台海互槓！南韓總統李在明表態：選邊站只會讓局勢更糟

    2025/12/03 10:23 編譯陳成良／綜合報導
    南韓總統李在明3日表示，面對日本與中國因台灣問題引發的爭端，南韓不應選邊站，以免加劇緊張局勢。（法新社）

    面對日本與中國近期因台灣問題爆發激烈外交爭端，南韓政府選擇保持距離。南韓總統李在明（Lee Jae-myung）週三（3日）明確表示，首爾當局不應在日中兩國的爭執中「選邊站」，並警告介入衝突只會加劇區域緊張局勢。

    據《法新社》報導，李在明在記者會上引用了一句韓國諺語：「勸人停手，助人成事（Stop a fight, but help make a deal）。」他指出，日本與中國目前正處於衝突狀態，「選邊站只會讓緊張局勢惡化」。

    李在明進一步形容，東北亞在軍事安全方面是一個「高度危險的地區」。他強調，面對當前的地緣政治環境，理想的應對方式應該是各方共存、互相尊重，並盡可能地尋求合作，而非加深對立。

    這場席捲東北亞的外交風波，源於日本首相高市早苗日前的強硬表態。高市暗示，若中國入侵台灣，日本可能會進行軍事干預。此番言論觸動了北京最敏感的神經，引發中國政府強烈反彈。

    報導指出，作為回應，中國近期對日本採取了一系列報復措施，包括呼籲中國公民避免前往日本旅遊。此外，多場在中國舉行的日本文化活動也遭到波及，例如一名日本歌手（指大槻真希或濱崎步）在上海的演唱會就突然被迫取消。報導指出，中國始終視台灣為其領土的一部分，且從未排除使用武力將這個民主島嶼納入控制。

