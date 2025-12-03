川普簽署《台灣保證實施法案》時機敏感 習近平才喊統一、高市早苗示警存亡危機

美國總統川普2日簽署「台灣保證實施法案」。圖為川普10月28日與日本新任首相高市早苗舉行首次峰會。（路透）

美國總統川普2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），將美台交往準則的檢討「法律化」。值得注意的是，這項法案的生效時機點極具地緣政治深意。外媒分析，在中國國家主席習近平剛向美方重申統一立場，以及日本首相高市早苗罕見將台海危機定義為日本「存亡危機」之際，川普此舉無異是對北京發出的強烈戰略訊號。

回應高市早苗「存亡危機」論

據《彭博》報導，這項新法規定國務院必須定期進行審查，並向國會說明相關準則如何促進美台關係的深化。法案要求至少「每5年」進行一次評估，且評估報告必須詳細列出並說明「解除美國與台灣交往之自我設限」（lift self-imposed limitations）的機會與具體方案。

《彭博》分析，川普簽署法案的背景，正值印太局勢劇烈震盪。習近平在近期與川普的通話中，再次劃下紅線，強調統一是中國的核心議題。與此同時，日本新任首相高市早苗在國會的發言引發北京暴怒。高市明確表示，中國若試圖武力犯台，將對日本構成「存亡危機」（existential risk）。

報導指出，這種定性可能為日本自衛隊介入台海衝突開啟法律大門，而川普簽署挺台法案，被視為美日同步強化對台支持的具體行動。

打破「自我設限」 劍指官員互訪紅線

這項新法案的核心在於強制國務院定期檢討並「解除」美台互動間的自我設限。所謂的「自我設限」，源於美台斷交後國務院發布的內規，例如限制台灣高層官員訪美、禁止在聯邦機構內展示台灣國旗，或限制美方官員與台灣對口的會晤地點。

透過將檢討機制從「行政命令」提升為「法律義務」，國會正試圖逐步拆解這些長達數十年的外交紅線。法案發起人、共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）直言，這是為了對抗中國在區域內的危險擴張企圖。

分析認為，隨著法案生效，美國行政部門必須主動尋求深化與台灣的關係，這將使美台互動從過去的低調、非官方模式，逐步走向更具「準官方」色彩的正常化交流。這在一定程度上挑戰了美國長期以來在台海問題上保持的「戰略模糊」政策，展現出更為清晰的挺台姿態。

