川普宣布終止拜登簽署文件 自動簽名筆引爭議

美國總統川普2日表示，他將終止前總統拜登簽署的所有文件，包括赦免令。（彭博）

美國總統川普2日表示，他將終止前總統拜登簽署的所有文件，包括赦免令，理由是拜登是使用「自動簽名筆」簽署。

根據《衛報》（The Guardian）報導，川普2日在Truth Social上說「任何收到赦免令、減刑令或其他任何此類簽署的法律文件的人，請注意，該文件已被完全終止，不再具有任何法律效力。」

請繼續往下閱讀...

自動簽名筆是1種用於精確複製個人簽名的設備，通常用於大量或儀式性文件。美國兩大政黨的總統，都曾使用過它來簽署信件和公告。

法律學者普遍認為，憲法並不要求美國總統必需親手簽署許多文件，才能使其具有法律效力。聯邦法律也缺乏總統推翻前總統赦免令的機制。

拜登在1月卸任前，曾發布多項赦免令。他也減免了一些刑期，包括非暴力毒品犯罪者的刑期。

雖川普試圖推翻拜登的赦免令，但不會影響拜登的兒子杭特（Hunter Biden），因為拜登是用筆親自簽署杭特的赦免令。

拜登赦免的其他人物包括退休將軍米利（Mark Milley）、參與調查1月6日美國國會大廈襲擊事件的眾議院委員會成員，以及前共和黨眾議員切尼（Liz Cheney）和金辛格（Adam Kinzinger）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法