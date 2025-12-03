為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普宣布終止拜登簽署文件 自動簽名筆引爭議

    2025/12/03 10:05 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普2日表示，他將終止前總統拜登簽署的所有文件，包括赦免令。（彭博）

    美國總統川普2日表示，他將終止前總統拜登簽署的所有文件，包括赦免令。（彭博）

    美國總統川普2日表示，他將終止前總統拜登簽署的所有文件，包括赦免令，理由是拜登是使用「自動簽名筆」簽署。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，川普2日在Truth Social上說「任何收到赦免令、減刑令或其他任何此類簽署的法律文件的人，請注意，該文件已被完全終止，不再具有任何法律效力。」

    自動簽名筆是1種用於精確複製個人簽名的設備，通常用於大量或儀式性文件。美國兩大政黨的總統，都曾使用過它來簽署信件和公告。

    法律學者普遍認為，憲法並不要求美國總統必需親手簽署許多文件，才能使其具有法律效力。聯邦法律也缺乏總統推翻前總統赦免令的機制。

    拜登在1月卸任前，曾發布多項赦免令。他也減免了一些刑期，包括非暴力毒品犯罪者的刑期。

    雖川普試圖推翻拜登的赦免令，但不會影響拜登的兒子杭特（Hunter Biden），因為拜登是用筆親自簽署杭特的赦免令。

    拜登赦免的其他人物包括退休將軍米利（Mark Milley）、參與調查1月6日美國國會大廈襲擊事件的眾議院委員會成員，以及前共和黨眾議員切尼（Liz Cheney）和金辛格（Adam Kinzinger）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播