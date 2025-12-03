中國囚犯泰國坐爽牢享特權 同鄉女模直送「VIP密室」做到一半被逮

泰國曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。（歐新社）

泰國司法部正深入調查曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）爆出的嚴重醜聞，多名監獄管理人員被指放任中國籍囚犯享有遠超一般受刑人的特權，甚至允許中國女子透過秘密通道進入「VIP密室」與囚犯發生性交易，情節驚人。

綜合泰媒報導，司法部長魯達蓬（Rutthaphon Naowarat）表示，接獲舉報後，快速反應小組連續五天突襲搜索監獄。11月16日進入最擁擠、關押超過900人的8號區時，調查人員意外發現一間被改造成「VIP接待室」的小房間，裡頭有兩名被形容為「模特兒」的中國女子，正與兩名中國囚犯一同待在限制進入的地下密室。現場留有用過的保險套與衛生紙，目前已送驗進行DNA與刑事鑑識。

進一步調查顯示，一些來自中國的知名模特兒甚至被「空運」來泰國，透過秘密路線、繞過大門後直接進入地下室交易。相關費用據稱高達7位數泰銖。除了性交易證據，調查人員還查獲多箱保險套、電器、移動式冷氣與大量打火機。

多名泰國囚犯向調查小組反映，他們長期被差別對待，指控中國囚犯不僅能取得更多物資，甚至僱用泰國囚犯提供勞務。前高級警官魯塔蓬痛批，從業多年從未見過囚犯能在監獄內掌握如此大的影響力，直言此事嚴重侵蝕司法體系，是不可接受的醜聞。

泰國當局已將包括典獄長在內的20名監獄人員調離職務。消息指出，典獄長馬諾普任內頻繁出境，尤其多次往返澳門，引發更多疑點。目前監獄內約關押200名中國籍受刑人，其中兩名被指主導不當行為的囚犯已遭調往其他監獄。

調查方向也延伸至遭刪除的監視器影像，部分畫面已成功恢復，顯示囚犯在未經授權的區域自由走動。值守正門與地下室之間的七名警員正接受調查。司法部並要求特別調查廳與反洗錢辦公室加入調查。

當局還檢查了位於地下室上方的一間改建的獄警房間，據稱有囚犯曾使用該房間。魯塔蓬表示，已下令全國所有監獄對所謂的「VIP囚犯」進行監控，以防止類似事件再次發生。

