    美軍「後續打擊」運毒船引爭議 防長以「戰爭迷霧」為由辯護

    2025/12/03 09:55 編譯謝宜哲／綜合報導
    美軍9月2日對加勒比海1艘涉嫌運毒船隻進行「後續打擊」。美國國防部長赫格塞斯以「戰爭迷霧」為由辯護。（歐新社）

    

    《華盛頓郵報》此前稱美軍9月2日對加勒比海1艘涉嫌運毒船隻進行「後續打擊」，導致此前遭飛彈襲擊的倖存者喪生，且美國國防部長赫格塞斯在打擊行動開始前已指示部隊擊斃船上所有人。對此赫格塞斯2日以「戰爭迷霧」（fog of war）為由為打擊行動辯護。

    根據《美聯社》報導，赫格塞斯2日在白宮的內閣會議上表示，他沒有在水中看到任何倖存者，且船隻爆炸後燃起熊熊大火，瀰漫的濃煙令人什麼都看不見。赫格塞斯將此濃煙形容為「戰爭迷霧」。

    赫格塞斯指出，當美軍在9月2日對涉嫌運毒船隻第一次打擊之後，他沒有繼續留在現場完成剩餘的任務，而負責該任務的海軍上將布拉德利（Frank Bradley）下令進行「後續打擊」是正確決定，上將完全有權這樣做。

    美國總統川普同日也撇清了與此事件的關係。川普2日聲稱他對此事什麼都不知道，還說依賴赫格塞斯的他依然沒有得到很多訊息。

    對此一些法律專家認為，美軍的「後續打擊」違反了和平時期法律和武裝衝突法，而五角大廈的武裝衝突法手冊也明確指出，攻擊沉船倖存者是非法的。

    另外目前已知的美軍攻擊涉嫌運毒船隻事件已超過20起，造成80多人死亡。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    熱門推播