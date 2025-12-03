為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    國防經費大增8.2％！南韓2026總預算通過 規模逾15.6兆

    2025/12/03 08:48 即時新聞／綜合報導
    南韓國會2日晚間在全體會議中表決通過了2026年度總預算案，規模達727.9兆韓元。（歐新社）

    南韓國會2日晚間在全體會議中表決通過了2026年度總預算案，規模達727.9兆韓元。（歐新社）

    南韓國會2日晚間在全體會議中表決通過了2026年度總預算案，規模達727.9兆韓元（約新台幣15.6兆元），當中大幅增加支出以提振經濟並加強國防。

    韓聯社報導，本次通過的預算案與李在明政府編列的原始預算相比，縮減約1000億韓元。預算案經南韓國會審查後，共削減9.3兆韓元，同時追加9.2兆韓元，增減項目涵蓋朝野協商擬定的重點支出調整，以及因政府部門改組產生的預算移用等相關經費。

    此為李在明政府成立後的首個年度財政總預算案，規模較前任尹錫悅政府編列的2025年度預算案（673.3兆韓元）增加了8.1%。同時，這也是南韓國會時隔5年再次在《憲法》規定的法定期限（12月2日晚間12時）內完成預算案編列，是自「預算案自動附議」制度實施後，第3次於期限內通過審議。

    韓媒報導，國防預算方面，李在明今年11月曾表示，南韓明年度國防預算將比今年大增8.2%，達66.3兆韓元（約新台幣1.42兆元）。如今獲得通過，是近7年來南韓國防支出增幅最顯著的一次。李在明說：「我們將把常規武器系統改造為適合人工智慧時代的尖端系統，並迅速讓我們的軍隊轉變為一支精銳、智慧化的部隊。」

