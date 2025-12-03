為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    對委國軍事行動在即 川普：任何向美運毒國家都可能被攻擊

    2025/12/03 07:54 即時新聞／綜合報導
    川普警告，任何他認為正在製造、並意圖非法將毒品流入美國的國家，都可能成為美國的攻擊目標。（彭博）

    美國政府近期持續因毒品問題針對委內瑞拉「運毒船隻」進行打擊，不過從中也衍生出許多問題。美國總統川普2日召開內閣會議，在會後記者會中川普警告，任何他認為正在製造、並意圖非法將毒品流入美國的國家，都可能成為美國的攻擊目標。

    綜合外媒報導，川普2日在內閣會議結束後的記者會中指控委內瑞拉涉及「毒品恐怖主義」，對委內瑞拉境內地面目標的軍事打擊，將很快就會開始。隨後他被問到美國國防部的打擊目標是否只有委內瑞拉？川普則表示，任何生產毒品並試圖將其走私至美國境內的國家，都可能被視為攻擊對象，「不只有委內瑞拉」。

    川普還提到，他「聽說」哥倫比亞在製造古柯鹼，「他們有古柯鹼工廠，然後他們把古柯鹼賣給我們」。川普後續也表示，針對委內瑞拉境內目標採取軍事行動已迫在眉睫，「準備要針對陸地目標進行攻擊」。

    川普說：「攻擊陸地目標要簡單多了，我們知道他們走的路線，對他們的一切瞭若指掌，我們知道那些壞人住在哪裡，未來將盡快開始行動。」

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    圖
    圖
