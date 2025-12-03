美特使會普廷近5小時 俄方稱進展良好

美國特使魏科夫（左中）與川普女婿兼顧問庫許納（左上）2日抵達莫斯科，與俄羅斯總統普廷會面。（路透）

美國總統川普持續促成烏克蘭與俄羅斯停戰，特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）2日抵達莫斯科，與俄羅斯總統普廷進一步協商和平協議，而雙方開會接近5小時。克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）2日表示，此次會談進展頗具成效，但仍有許多相關工作要進行。

綜合外媒報導，普廷2日在克里姆林宮接見魏科夫及庫許納，雙方會談了將近5小時才結束會談。而在會談過後，雙方都同意不對外公開會談內容，鄂夏柯夫在會談結束後表示，美俄之間針對結束戰爭所進行的會談頗有進展，但仍有許多工作要做。普廷特使、俄羅斯主權財富基金負責人德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）也在社群平台「Ｘ」發文表示「頗具成效」，並附上一個和平鴿表情符號。

請繼續往下閱讀...

2日在白宮召開內閣會議的川普提到：「我們的人現在正在俄羅斯，看看能不能把事情解決。讓我告訴你，這可不是件容易的事。真是一團糟。」

而在會談開始前，普廷批評歐洲各國「與戰爭為伍」，強調歐洲各國正阻撓和平進度，提出那些俄羅斯絕對無法接受的要求。普廷強調，俄羅斯不想與歐洲開戰，但如果歐洲挑起戰爭，戰爭將迅速結束，以至於俄羅斯「將沒有對象可以談判」。

