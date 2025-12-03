扯！印航波音737飛機「離奇失蹤」13年 竟在機場角落找到了......

一架從印航官方紀錄中離奇失蹤13年的波音737飛機，近日突然在加爾各答機場被找到。（圖翻攝自X平台）

扯！印度航空（Air India）發生一件「奇案」，一架從官方紀錄中離奇失蹤13年的波音737飛機（Boeing 737），近日突然在西孟加拉邦（West Bengal）加爾各答機場（Kolkata Airport）被找到，引發外界熱烈討論。

綜合外媒報導，這架編號VT-EHH、機齡43年的Boeing 737-2A8F，最初於1982年交付給「印度人航空」（Indian Airlines），2007年改裝成貨機，同年印度人航空和印度航空合併，這架飛機也被納入印度航空機隊。2012年，VT-EHH停止飛行並長期停放於印度加爾各答機場，沒想到2013年起正式註銷登記後，它在公司內部紀錄中「消失」，既沒被列入資產，也沒安排報廢或維修。

在此後的13年中，這架飛機默默佔用加爾各答機場停機坪的空間，甚至沒有屋頂遮蔽，只停在跑道旁一塊空地。最近加爾各答機場終於通知印航處理這架停機多年的飛機，印航高層才驚覺原來他們擁有這架飛機。

印航CEO威爾森（Campbell Wilson）在公司內部信中承認，「這架飛機雖然很久以前就該處理掉，但令人吃驚的是，我們竟然不知道它仍屬於我們」。經內部調查，不論是折舊記錄、保險、維修、資產帳冊等各項文件，VT-EHH都被漏掉，這無疑反映出印航的資產管理存在嚴重疏漏。

長達13年的停放，印航需向加爾各答機場繳納超過1億印度盧比（約新台幣3491萬）的「停機費」。據悉，VT-EHH已於上月被出售並轉移至班加羅爾（Bengaluru），未來將提供給飛機維修技師來做訓練使用。

